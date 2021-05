Ashleigh Barty n’aura pas droit à sa revanche à Rome. Si la numéro 1 mondiale a passé le cap des huitièmes de finale, ça n’est pas le cas d’Aryna Sabalenka, qui avait triomphé de l’Australienne samedi dernier lors de la finale du tournoi WTA de Madrid. En effet, Ashleigh Barty est venue à bout de Veronika Kudermetova, tombeuse de Caroline Garcia au deuxième tour du tournoi WTA de Rome. Une rencontre que l’Australienne a mal démarré, se retrouvant breakée d’entrée. Mais, retrouvant son jeu et enchaînant cinq jeux consécutifs, la numéro 1 mondiale s’est remise dans le sens de la marche et, après avoir manqué trois premières balles de set sur le service de la Russe, a fini par conclure sur sa propre mise en jeu. La deuxième manche a toutefois été beaucoup plus simple pour Ashleigh Barty, qui n’a pas été mise en difficulté sur son service et a fait le break dès le troisième jeu. C’est même sur l’engagement de Veronika Kudermetova que la tête de série numéro 1 a scellé le sort de la rencontre (6-3, 6-3 en 1h19’). Une victoire qui lui permet donc de rejoindre Cori Gauff en quarts de finale. Face à Aryna Sabalenka, l’Américaine a su entamer tambour battant la rencontre avec le break dès le premier jeu. Toutefois, la numéro 4 mondiale a su revenir à quatre jeux partout mais l’Américaine, parvenant à remporter les quatre derniers jeux, a fait la course en tête dans cette rencontre. C’est même elle qui, après quatre jeux rondement menés par chacune des deux joueuses, a obtenu les deux premières balles de break de la deuxième manche. Un set qui s’est conclu par un enchaînement de quatre jeux remportés consécutivement pas Cori Gauff qui se qualifie sans coup férir pour les quarts de finale (7-5, 6-3 en 1h30’).

Pegula ne s’arrête pas !

Jessica Pegula est sur son petit nuage. Tombeuse ce mercredi de la numéro 2 mondiale Naomi Osaka, l’Américaine se prépare à jouer son premier quart de finale sur terre battue. La 31eme joueuse mondiale est, en effet, venue à bout d’Ekaterina Alexandrova en deux manches. Breakée d’entrée, Jessica Pegula a su répondre et remporter cinq jeux consécutifs pour se mettre en position de servir pour remporter la première manche. Mais cette dernière a alors tremblé et permis à la Russe de réduire son retard. Reprenant ses esprits, l’Américaine a finalement conclu le set sur la mise en jeu de son adversaire. Profitant de son élan, Jessica Pegula a breaké dès le deuxième jeu de la deuxième manche avant d’être emmenée dans une séquence de trois jeux de service perdus consécutivement, qui a permis à Ekaterina Alexandrova de revenir à hauteur. C’est finalement sur le service de son adversaire que Jessica Pegula a conclu la rencontre (6-2, 6-4 en 1h13’). Petra Martic sera son adversaire pour une place en demi-finales. En effet, la Croate est venue à bout de Nadia Podoroska en trois manches. Profitant d’un début de match canon pour mener quatre jeux à rien, l’Argentine a pu maîtriser le retour de flamme de son adversaire pour conclure la première manche sur un jeu blanc. C’est alors que Petra Martic a répondu, remportant les cinq premiers jeux de la deuxième manche pour, non sans avoir sauvé préalablement quatre balles de débreak, revenir à un set partout dans cette rencontre. Dépassée, Nadia Podoroska n’a pas su résister à la Croate qui a très vite mené trois jeux à un dans la dernière manche mais le débreak obtenu par la 44eme mondiale a été immédiatement effacé. Plus solide, Petra Martic a fini par avoir le dernier mot (3-6, 6-1, 6-2 en 2h01’).

Swiatek s’en sort après avoir sauvé deux balles de match

Tenante du titre à Roland-Garros, Iga Swiatek sera bien au rendez-vous des quarts de finale du tournoi WTA de Rome. Mais la 15eme joueuse mondiale a eu très chaud face à Barbora Krejcikova, qui a eu deux balles de match. Car à l’issue d’un premier set constellé de breaks, six lors des neuf jeux disputés, c’est bien la Tchèque qui a su tiré son épingle du jeu à sa troisième opportunité. Le break, la 40eme joueuse mondiale est également allé le chercher sur la première mise en jeu d’Iga Swiatek dans la deuxième manche mais la Polonaise a immédiatement réagi sans toutefois parvenir à mettre en difficulté son adversaire par la suite. Ayant manqué le coche dans le huitième jeu, Barbora Krejcikova a touché du doigt la victoire, ayant donc deux balles de match juste avant le jeu décisif du deuxième set. Mais Iga Swiatek a serré le jeu pour les écarter puis, faisant preuve de patience, a égalisé à une manche partout au bout du tiebreak. Le dernier set a, cette fois, été pauvre en occasions de break. Alors que Barbora Krejcikova n’a pas su saisir sa chance dans le septième jeu, la Polonaise n’a pas eu autant de scrupules pour mettre un terme à un match longtemps en sa défaveur (3-6, 7-6, 7-5 en 2h52’). En quarts de finale, la lauraéate du dernier Roland-Garros sera opposée à Elina Svitolina. Dans l'un des chocs du jour, l'Ukrainienne, 6eme mondiale, n'a laissé aucune chance (6-4, 6-2) à l'Espagnole Garbine Muguruza, 12eme au classement.

Ka.Pliskova également au rendez-vous

Tête de série numéro 9 du tournoi WTA de Rome, Karolina Pliskova verra bien les quarts de finale dans la capitale italienne. Opposée à Vera Zvonareva, tombeuse de Kristina Mladenovic au dernier tour des qualifications le week-end dernier, la Tchèque a su tenir bon dans une première manche marquée par sept jeux conclus par un break. Si une première séquence de quatre jeux de service perdus n’a pas permis de faire la différence, Karolina Pliskova a serré le jeu au moment de servir pour le set à six jeux à cinq, concluant sur un jeu blanc. Les échanges de breaks ont repris de plus belle en début de deuxième manche, avec chacune des deux joueuses qui a pris le service de l’autre mais, plus solide dans l’échange, la numéro 9 mondiale a fini par prendre la main et, remportant les quatre derniers jeux de la rencontre, valider son billet pour les quarts de finale (7-5, 6-3 en 1h37’). Pour une place dans le dernier carré, Jelena Ostapenko sera son adversaire.



ROME (Italie, WTA 1000, terre battue, 1 508 956€)

Tenante du titre : Simona Halep (ROU)



Quarts de finale

Barty (AUS, n°1) - Gauff (USA)

Swiatek (POL, n°15) - Svitolina (UKR, n°5)

Ka.Pliskova (RTC, n°9) - Ostapenko (LET)

Martic (CRO) - Pegula (USA)



Huitièmes de finale

Barty (AUS, n°1) bat Kudermetova (RUS) : 6-3, 6-3

Gauff (USA) bat Sabalenka (BIE, n°7) : 7-5, 6-3

Swiatek (POL, n°15) bat Krejcikova (RTC) : 3-6, 7-6 (5), 7-5

Svitolina (UKR, n°5) bat Muguruza (ESP, n°12) : 6-4, 6-2



Ka.Pliskova (RTC, n°9) bat Zvonareva (RUS, Q) : 7-5, 6-3

Ostapenko (LET) bat Kerber (ALL) : 4-6, 6-3, 6-4

Martic (CRO) bat Podoroska (ARG) : 3-6, 6-1, 6-2

Pegula (USA) bat Alexandrova (RUS) : 6-2, 6-4