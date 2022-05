A fine way to finish 👏

🇷🇴 @Simona_Halep passes a tough test from Cornet to set up a second-round clash with Collins!#IBI22 pic.twitter.com/gCkL6pf41R



— wta (@WTA) May 9, 2022

Osaka forfait, Azarenka remet ça



Up and running in Rome 🏃‍♀️@vika7 wins 10 games in a row to get past Golubic and reach Round 2.#IBI22 pic.twitter.com/REpqVPu3cS

— wta (@WTA) May 9, 2022

ROME (Italie, WTA 1000, terre battue extérieure, 2 392 749€)

Premier tour

Cornet (FRA)

Trois heures de tournoi et déjà plus de Française à Rome. Seule tricolore présente dans le tableau du WTA 1000 italien, Alizé Cornet a mordu la poussière dès le premier tour, face à une joueuse qu'elle avait pourtant battue quatre fois sur cinq depuis 2011, et notamment lors du dernier Open d'Australie, Simona Halep., dans ce tournoi de Rome qui avait marqué le début de ses malheurs l'an passé, avec cette blessure au mollet qui l'avait privée de Roland-Garros, Wimbledon et des Jeux Olympiques. La 21eme joueuse mondiale, désormais coachée par Patrick Mouratoglou, a très bien débuté le match en menant 5-1, puis a perdu l'un de ses breaks d'avance, avant de conclure à 5-4. Dans le deuxième, Cornet a tenu jusqu'à 2-2, avant de perdre deux fois son service. Elle a réussi à débreaker à 5-2, mais une fois de plus, Halep n'a pas tremblé au moment de servir pour le set, et donc le match. C'est donc la Roumaine qui affrontera Danielle Collins, alors que la Française, 39eme mondiale, a désormais peu de chances d'être tête de série à Roland-Garros.Dans la matinée, l'ancienne n°1 mondiale Naomi Osaka, aujourd'hui 38eme, avait annoncé son forfait en raison d'une blessure à la cheville gauche. Elle espère être remise à temps pour Roland-Garros. De retour à Madrid la semaine passée après une pause de quelques semaines, Victoria Azarenka a franchi deux tours avant de tomber en huitièmes de finale contre Amanda Anisimova. Ce lundi à Rome, la tête de série n°16 retrouvait la même joueuse qu'au premier tour à Madrid, Viktorija Golubic.La Biélorusse a perdu deux fois son service en début de première manche, mais à 3-2 en faveur de la Suissesse, elle a appuyé sur l'accélérateur et a remporté les neuf jeux suivants, et donc le match !- ByeRogers (USA) - Riske (USA)Osorio Serrano (COL) - Bronzetti (ITA, WC)bat Golubic (SUI) : 6-3, 6-0Raducanu (GBR, n°10) - Andreescu (CAN)Sorribes Tormo (ESP) - Parrizas Diaz (ESP, LL)bat Muchova (RTC) : 6-2, 3-6, 6-1- Bye- Byebat Trevisan (ITA, WC) : 6-4, 6-2Kalinina (UKR) - Keys (USA)Samsonova (RUS) - Pegula (USA, n°13)Bencic (SUI, n°12) - Cocciaretto (ITA, WC)Martincova (RTC, Q) - Anisimova (USA)bat: 6-4, 6-4- Bye- ByeJuvan (SLO, Q) - Putintseva (KAZ, Q)Giorgi (ITA) - Tomljanovic (AUS)Cirstea (ROU) - Jabeur (TUN, n°9)Gauff (USA, n°15) - Kerber (ALL)Brengle (USA, LL) - Kostyuk (UKR, Q)Stephens (USA) - Alexandrova (RUS)- Bye- ByePaolini (ITA) - Teichmann (SUI)Rybakina (KAZ) - Avanesyan (RUS, Q)Davis (USA, Q) - Ostapenko (LET, n°11)Pavlyuchenkova (RUS, n°14) - Fernandez (CAN)bat Zidansek (SLO): 6-4, 6-3Sasnovich (BIE, Q) - Kudermetova (RUS)- Bye