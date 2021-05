Ashleigh Barty a repris sa marche en avant. Après avoir vu sa série de seize victoires consécutives sur terre battue prendre fin en finale du tournoi WTA de Madrid, c’est à Rome que la numéro 1 mondial a retrouvé le sourire. Mais, face à la Kazakhe Yaroslava Shvedova, l’entame de match a été poussive. En effet, l’Australienne a été breakée d’entrée et a dû prendre son mal en patience avant de trouver la faille. Menée quatre jeux à deux, Ashleigh Barty a alors haussé le ton pour remporter quatre jeux consécutifs et le premier set. Une série qui s’est prolongée avec les deux premiers jeux de la deuxième manche mais c’est alors que la 665eme joueuse mondiale a pu sortir la tête de l’eau pour effacer son break de retard. Toutefois, Ashleigh Barty n’était pas décidée à perdre trop de temps sur le court et a repris sa domination sans partage. Avec quatre jeux de suite remportés, la tête de série numéro 1 a conclu la rencontre sans coup férir (6-4, 6-1 en 1h19’) avec Caroline Garcia ou Veronika Kudermetova qui sera son adversaire en huitièmes de finale. Dans l’autre moitié de tableau, Karolina Pliskova sera également au rendez-vous. La tête de série numéro 9 du tournoi a eu besoin de quelques minutes de moins que l’Australienne pour venir à bout d’Anastasija Sevastova dans une rencontre durant laquelle, mis à part des derniers jeux compliqués, la 9eme joueuse mondiale n’a pas été inquiétée (6-2, 6-3 en 1h13’). Vera Zvonareva ou Petra Kvitova croiseront le fer avec la Tchèque pour une place en quarts de finale.

Svitolina a dû se réveiller, Sakkari en échec

Tête de série numéro 5 du tournoi, Elina Svitolina a également connu une entame de semaine difficile face à Amanda Anisimova. Après avoir breaké dès le premier jeu, l’Ukrainienne a perdu pied face à l’Américaine qui, grâce à une série de six jeux remportés consécutivement, a pu empocher la première manche. Le deuxième set a été une passe d’armes entre les deux joueuses avec pas moins de six breaks qui ont toutefois vu la 6eme joueuse mondiale avoir le dernier mot et revenir à une manche partout. Avec le break d’entrée de troisième manche, Elina Svitolina s’est sans doute crue à l’abri mais, au moment de servir pour le match, elle a vacillé et permis à Amanda Anisimova de se relancer. C’est toutefois sur le service de cette dernière que l’Ukrainienne a validé sa qualification pour les huitièmes de finale (2-6, 6-3, 6-4 en 1h40’). Garbiñe Muguruza, tête de série numéro 12, ou Bernarda Pera sera sur la route de l’Ukrainienne aux portes des quarts de finale. Tête de série numéro 17 à la suite du forfait de Bianca Andreescu, Maria Sakkari a manqué le coche dans une rencontre en trois temps face à Cori Gauff qui s’impose (6-1, 1-6, 6-1 en 1h47’) et affrontera Sara Sorribes Tormo ou Aryna Sabalenka, tête de série numéro 7 en huitièmes de finale.



ROME (Italie, WTA 1000, terre battue, 1 508 956€)

Tenante du titre : Simona Halep (ROU)



2eme tour

Barty (AUS, n°1) bat Shvedova (KAZ) : 6-4, 6-1

Garcia (FRA, WC) - Kudermetova (RUS)

Gauff (USA) bat Sakkari (GRE, n°17) : 6-1, 1-6, 6-1

Sorribes Tormo (ESP) - Sabalenka (BIE, n°7)



Kenin (USA, n°4) - Krejcikova (RTC)

Keys (USA) - Swiatek (POL, n°15)

Muguruza (ESP, n°12) - Pera (USA, Q)

Svitolina (UKR, n°5) bat Anisimova (USA) : 2-6, 6-3, 6-4



Ka.Pliskova (RTC, n°9) bat Sevastova (LET) : 6-2, 6-3

Zvonareva (RUS, Q) - Kvitova (RTC, n°11)

Ostapenko (LET) - Tomljanovic (AUS, Q)

Kerber (ALL) - Halep (ROU, n°3)



S.Williams (USA, n°8) - Podoroska (ARG)

Martic (CRO) - Mladenovic (FRA, LL)

Brady (USA, n°13) - Alexandrova (RUS)

Pegula (USA) - Osaka (JAP, n°2)