WTA - Rome : Mladenovic profite du forfait d'Andreescu et entre dans le tableau principal

Un forfait qui arrange Mladenovic

Après Madrid, Bianca Andreescu ne sera pas au rendez-vous du tournoi WTA de Rome. La Canadienne, actuelle sixième joueuse mondiale a confirmé au travers d’un message publié sur le réseau social Instagram qu’elle avait pris la décision de renoncer à faire le déplacement dans la capitale italienne. Testée positive au coronavirus en amont du tournoi WTA de Madrid, Bianca Andreescu a confirmé que son dernier test avait donné un résultat négatif mais la perspective d’une nouvelle période d’isolement l’empêche de rallier l’Italie. « Même si j’ai été testée négative à l’issue de ma période d’isolement à Madrid et que j’ai pleinement repris l’entraînement au cours des derniers jours, les règles mises en place par le gouvernement italien me font courir le risque d’un nouvel isolement si je me rends en Italie donc, malheureusement, je doit déclarer forfait pour le tournoi WTA de Rome cette année », a ainsi déclaré la Canadienne.Initialement tête de série numéro 6 du tournoi organisé dans la capitale italienne, Bianca Andreescu laisse une place vacante dans le tableau. Mais les organisateurs ont été très prompt à réarranger ce dernier. En effet, la tête de série numéro 9 Karolina Pliskova a été déplacée et bénéficie désormais d’une exemption du premier tour alors qu’elle devait affronter une qualifiée au premier tour. Maria Sakkari, 19eme joueuse mondiale, devient la tête de série numéro 17 du tableau et prend la place précédemment occupée par Karolina Pliskova. Pour remplir le tableau et atteindre 56 joueuses, les organisateurs du tournoi ont repêché deux joueuses éliminées au dernier tour des qualifications. Alors que l’Allemande Laura Siegemund retrouvera l’Argentine Nadia Podoroska, Kristina Mladenovic sera bien au rendez-vous du tableau principal malgré sa défaite ce dimanche face à Vera Zvonareva.