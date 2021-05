WTA - Rome : Mladenovic heureuse d’avoir pris sa revanche

Kristina Mladenovic a surpris son monde. Eliminée ce dimanche au dernier tour des qualifications du tournoi WTA de Rome, la Française a profité des forfaits pour être repêchée et, face à Belinda Bencic ce mardi, elle a saisi sa chance et, par la même occasion, sa revanche sur la Suissesse qui l’avait éliminée au premier tour à Madrid. « J'ai eu une deuxième chance, j'avais vraiment envie de faire mieux, j'ai saisi ma chance, je suis contente d'avoir pris ma revanche sur Belinda, a confié Kristina Mladenovic après sa victoire dans des propos recueillis par le quotidien L’Equipe. C'était un match totalement différent de Madrid. A Madrid, je trouve que les conditions lui allaient super bien, ça allait très vite, elle avait extrêmement bien servi, je n'arrivais pas du tout à la retourner, elle attaquait dès les premiers coups, j'étais tout de suite dominée, je ne pouvais pas faire grand-chose. »

Mladenovic : « J’ai réussi mon coup »

Assurant qu’elle ne voulait pas entrer « sur le court en me disant qu'elle n'allait pas faire deux matchs de suite comme ça avec ces statistiques-là au service », Kristina Mladenovic a confié avoir su gérer au mieux les difficultés de Belinda Bencic sur sa mise en jeu. « Les conditions sont différentes, il y a un peu plus de vent, c'était le cas et j'ai su saisir ma chance sur ses jeux de service où elle passait moins de premières, a ajouté la Française. Sur ses secondes, j'attaquais et j'ai essayé de jouer un peu plus haut, plus lifté, plus bombé, faire beaucoup de variations même si c'était parfois pas très académique mais on fait avec les conditions. J'ai réussi mon coup, elle a fait beaucoup plus de fautes directes qu'à Madrid où elle était vraiment dans son jardin. » Une victoire qui lui permet de faire le plein de confiance avant la suite des événements à Rome et en vue de Roland-Garros.