Vekic, Riska et Goerges prennent la porte

ROME (Italie, WTA Premier 5, terre battue, 1 692 169€)

Premier tour

Éliminée au deuxième tour de l'US Open par Shelby Rogers, Elena Rybakina a eu un peu de temps pour s'entraîner sur terre battue avant d'attaquer le tournoi de Rome, et cela s'est vu ce lundi, oùRybakina a déroulé dans le premier set en breakant à trois reprises, puis a enchaîné dans le deuxième en menant 3-0, puis 5-2. Au moment de servir pour le match à 5-3, elle a perdu sa mise en jeu, avant de reprendre le service adverse sur le jeu suivant, et donc remporter cette rencontre. Autre tête de série qualifiée du jour : Elise Mertens (n°11). Comme Rybakina, la Belge s'est de surcroît promenée elle aussi face à Su-Wei Hsieh, à laquelle elle n'a laissé que quatre jeux (6-3, 6-1 en 1h12 de match). Tout de suite devant (2-0 après un break dès le premier jeu), Mertens a été rejointe dans la foulée à 3-3. Elle a alors de nouveau appuyé sur l'accélérateur, et la 62eme mondiale, cette fois, ne s'en est jamais remise. La 20eme mondiale a aligné les jeux pour rejoindre au deuxième tour la Polonaise Magda Linette, tombeuse de son côté de la Lettone Jelena Ostapenko (6-4, 6-3).La première tête de série éliminée du tournoi se nomme Donna Vekic. La Croate (n°16) a subi la loi de l'ancienne demi-finaliste de Roland-Garros, Amanda Anisimova qui, elle, n'est pas tête de série alors qu'elle est mieux classée que son adversaire (27eme contre 28eme) car le tableau de Rome a été tiré au sort avant la mise à jour du classement WTA ce lundi.Vekic a pourtant mené 4-2 dans les deux sets, mais a craqué à chaque fois en fin de manche, avant de s'incliner au tie-break (7-4 dans le premier, 8-6 dans le deuxième). Anisimova, qui a eu une balle de match à 6-5 dans le deuxième set, aurait pu conclure avant, mais Vekic aurait également pu gagner cette deuxième manche puisqu'elle a mené 6-3 dans le tie-break. Lundi noir également pour une ancienne membre du Top 10 Julia Goerges. L'Allemande redescendue au 41eme rang mondial a vécu un enfer (6-1, 6-0) face à la jeune joueuse monténégrine de 25 ans Danka Kovinic. Pourtant beaucoup moins bien classée que son adversaire, 86eme mondiale, Georges sort par la toute petite porte. L'autre exploit du jour est signé Aliona Bolsova Zadoinov. La jeune Espagnole issue des qualifications a douché d'entrée les illusions d'une autre tête de série : l'Américaine Alison Riske (n°23). La joueuse et classée au-delà du 100eme rang mondial (elle est 107eme) est sorti vainqueur en trois sets (5-7, 7-6, 6-3 en 2h57 de jeu) d'une lutte acharnée entre les deux joueuses.- Byebat Sevastova (LET) : 6-2, 6-3bat Giorgi (ITA, WC) : 7-5, 6-7 (5), 6-4bat Vekic (CRO, n°16) : 7-6 (4), 7-6 (6)bat Alexandrova (RUS) : 6-0, 6-4bat Tomljanovic (AUS) : 6-3, 6-4Putintseva (KAZ) - Peterson (SUE)- Bye- ByeAzarenka (BLR, SE) - V.Williams (USA, WC)Kasatkina (RUS, Q) - Zvonareva (RUS, WC)Siniakova (RTC) - Kerber (ALL)Muguruza (ESP, n°9) - Stephens (USA)Jabeur (TUN) - Gauff (USA)Cocciaretto (ITA, WC) - Begu (ROU, Q)- Bye- ByeJuvan (SLO, Q) - Hercog (SLO)Swiatek (POL) - Rus (PBS, Q)Doi (JAP, Q) - Vondrousova (RTC, n°12)Kontaveit (EST, n°14) -Pera (USA) - Kuznetsova (RUS)bat Zhang (CHN) : 6-4, 6-7 (5), 6-1- Bye- Byebat Goerges (ALL) : 6-1, 6-0bat Ostapenko (LET) : 6-4, 6-3bat Hsieh (TPE) : 6-3, 6-1bat Riske (USA, n°13) : 5-7, 7-6 (4), 6-3bat Teichmann (SUI) : 6-3, 6-3bat Kudermetova (RUS) : 6-3, 6-3- Bye