WTA - Rome : Les résultats et le tableau

ROME (Italie, WTA 1000, terre battue extérieure, 2 392 749€)

Tenante du titre : Iga Swiatek (POL)



Deuxième tour

Swiatek (POL, n°1) - Ruse (ROU, LL)

Osorio Serrano (COL) - Azarenka (BIE, n°16)

Andreescu (CAN) - Sorribes Tormo (ESP)

Martic (CRO, Q) bat Kontaveit (EST, n°5) : 6-2, 6-3



Sabalenka (BIE, n°3) bat Zhang (CHN) : 6-2, 6-0

Kalinina (UKR) - Pegula (USA, n°13)

Anisimova (USA) bat Bencic (SUI, n°12) : 7-6 (5), 6-1

Halep (ROU) - Collins (USA, n°7)



Muguruza (ESP, n°8) - Putintseva (KAZ, Q)

Tomljanovic (AUS) - Jabeur (TUN, n°9)

Gauff (USA, n°15) - Brengle (USA, LL)

Alexandrova (RUS) - Sakkari (GRE, n°4)



Ka.Pliskova (RTC, n°6) - Teichmann (SUI)

Rybakina (KAZ) bat Davis (USA, Q) : 6-4, 6-3

Fernandez (CAN) - Kasatkina (RUS)

Sasnovich (BIE, Q) - Badosa (ESP, n°2)





Premier tour

Swiatek (POL, n°1) - Bye

Ruse (ROU, LL) bat Rogers (USA) : 3-6, 6-1, 6-4

Osorio Serrano (COL) bat Bronzetti (ITA, WC) : 7-6 (4), 6-3

Azarenka (BIE, n°16) bat Golubic (SUI) : 6-3, 6-0



Andreescu (CAN) bat Raducanu (GBR, n°10) : 6-2, 2-1, abandon

Sorribes Tormo (ESP) bat Parrizas Diaz (ESP, LL) : 6-1, 4-3, abandon

Martic (CRO, Q) bat Muchova (RTC) : 6-2, 3-6, 6-1

Kontaveit (EST, n°5) - Bye



Sabalenka (BIE, n°3) - Bye

Zhang (CHN) bat Trevisan (ITA, WC) : 6-4, 6-2

Kalinina (UKR) bat Keys (USA) : 6-4, 6-4

Pegula (USA, n°13) bat Samsonova (RUS) : 4-6, 6-3, 6-4



Bencic (SUI, n°12) bat Cocciaretto (ITA, WC) : 6-4, 6-2

Anisimova (USA) bat Martincova (RTC, Q) : 6-2, 0-6, 6-4

Halep (ROU) bat Cornet (FRA) : 6-4, 6-4

Collins (USA, n°7) - Bye



Muguruza (ESP, n°8) - Bye

Putintseva (KAZ, Q) bat Juvan (SLO, Q) : 7-5, 4-6, 7-5

Tomljanovic (AUS) bat Giorgi (ITA) : 6-3, 4-2 abandon

Jabeur (TUN, n°9) bat Cirstea (ROU) : 6-0, 7-6 (1)



Gauff (USA, n°15) bat Kerber (ALL) : 6-1, 6-4

Brengle (USA, LL) bat Kostyuk (UKR, Q) : 6-4, 6-3

Alexandrova (RUS) bat Stephens (USA) : 6-1, 6-2

Sakkari (GRE, n°4) - Bye



Ka.Pliskova (RTC, n°6) - Bye

Teichmann (SUI) bat Paolini (ITA) : 6-3, 6-2

Rybakina (KAZ) bat Avanesyan (RUS, Q) : 6-4, 7-6 (0)

Davis (USA, Q) bat Ostapenko (LET, n°11) : 6-2, 6-3



Fernandez (CAN) bat Pavlyuchenkova (RUS, n°14) : 1-6, 6-2, 6-2

Kasatkina (RUS) bat Zidansek (SLO): 6-4, 6-3

Sasnovich (BIE, Q) bat Kudermetova (RUS) : 3-6, 7-6 (4), 6-1

Badosa (ESP, n°2) - Bye