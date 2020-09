Halep toujours invaincue depuis la reprise

Un choc Muguruza - Azarenka



in this horrendous scenario I had a flashback: Daria Kasatkina had the same injury, with the same dynamic, *on that same court* in 2017 vs Barbora Strycova

on Grandstand she was trying to reach a drop shot and rolled her ankle, like today pic.twitter.com/5HBYsNHMFo



— Diego Barbiani (@Diego_Barbiani) September 18, 2020

Svitolina impose sa loi

ROME (Italie, WTA Premier 5, terre battue, 1 692 169€)

Huitièmes de finale



Vendredi, en ouverture du programme du jour cent pour cent huitièmes de finale, la Tchèque et la Belge ont validé chacune leur billet pour les quarts, se donnant du même coup rendez-vous pour le tour suivant, avec en jeu une place dans le dernier carré à une semaine du coup d'envoi de Roland-Garros. Pliskova comme Mertens l'ont toutes deux emporté en deux sets et sans trembler face à leurs adversaires respectives du jour, la Russe Blinkova (6-4, 6-3) et la Monténégrine Kovinic (6-4, 6-4). Dans les deux rencontres, les deux prétendantes au trophée lors de ces Internationaux d'Italie (Pliskova est tête de série numéro 2, Mertens, numéro 11) n'ont pas déroulé pour autant. La numéro 4 mondiale a ainsi perdu son service d'entrée face à la 65eme au classement WTA, avant de réagir et de ne plus jamais être vraiment inquiétée néanmoins. La Belge, quant à elle, s'est retrouvé menée 3-0 dans la première manche par la 86eme au classement. Heureusement pour la 20eme mondiale, elle ne s'est pas laissé abattre et s'est très vite reprise pour d'abord renverser Kovinic dans le premier set, puis concrétiser sa domination dans le suivant.Comme Karolina Pliskova et Elise Mertens,La Roumaine, qui n'avait plus foulé les courts depuis son succès du mois d'août à Prague, au même titre qu'elle avait décidé de faire l'impasse sur la tournée américaine pour se focaliser sur la saison sur terre, a enchaîné un deuxième succès à Rome, vendredi aux dépens de Dayana Yastremska (7-5, 6-4 en 1h34). Mal embarquée d'entrée face à l'Ukrainienne (3-0 en faveur de Yastremska après les trois premiers jeux), la numéro 2 mondiale a su inverser très vite la situation pour basculer avec un set d'avance dans une seconde manche au scénario tout autre. Cette fois, c'est en effet Halep qui a pris tout de suite le large. L'Ukrainienne s'est accrochée, mais pas suffisamment pour empêcher l'ancienne patronne du circuit de terminer le travail. Toujours invaincue depuis que la saison a repris ses droits, Halep, qui reste désormais sur onze victoires si l'on tient compte de son succès à Dubaï, se frottera pour une place dans le dernier carré à la Kazakhe Yulia Putintseva, qui s'est offert ensuite sa compatriote Elena Rybakina (n°10), battue en finale à Dubaï par... Halep.Le deuxième quart de finale du haut de tableau opposera Victoria Azarenka à Garbine Muguruza. La Biélorusse, finaliste de l'US Open il y a six jours, a bénéficié de l'abandon de Daria Kasatkina alors qu'elle menait 2-0 dans le tie-break du premier set après déjà 1h15 de match et huit breaks.Sa participation à Roland-Garros est plus qu'incertaine. De son côté, Garbine Muguruza s'est défaite de Johanna Konta dans un match entre la 17eme et la 13eme mondiale : 6-4, 6-1 en 1h22. L'Espagnole a sauvé les trois balles de break que s'est procuré la Britannique (toutes à 2-0 dans le deuxième set) et a breaké à 5-4 dans la première manche et à 1-0 et 4-1 dans la deuxième.Ce vendredi sans grande surprise s'est poursuivi avec la qualification de la n°6 mondiale, Elina Svitolina, au détriment de la n°38, Svetlana Kuznetsova : 7-6, 6-4 en 1h55. L'Ukrainienne a dû batailler face à la joueuse de 35 ans, mais elle a eu le dernier mot. Dans le premier set, la petite amie de Gaël Monfils a mené 3-1, puis la Russe est revenue à 3-3 et a sauvé deux balles de set à 6-5.Dans la deuxième manche, l'Ukrainienne a de nouveau breaké d'entrée puis s'est faite débreaker (2-2), mais elle a repris le service adverse dans la foulée et s'est imposée sur sa quatrième balle de match.bat Yastremska (UKR) : 7-5, 6-4bat Rybakina (KAZ, n°10) : 4-6, 7-6 (1), 6-2bat Kasatkina (RUS, Q) : 6-6 abandonbat Konta (GBR, n°7) : 6-4, 6-1Hercog (SLO) - Vondrousova (RTC, n°12)bat Kuznetsova (RUS) : 7-6 (6), 6-4bat Kovinic (MNE) : 6-4, 6-4bat Blinkova (RUS) : 6-4, 6-3