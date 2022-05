Anett Kontaveit prend déjà la porte. Ce mercredi, l'Estonienne, 5eme joueuse mondiale et tête de série n°5, a été éliminée au deuxième tour du tournoi WTA 1000 de Rome en Italie, sur terre battue, par la Croate Petra Martic, 47eme joueuse mondiale et issue des qualifications, en deux sets (6-2, 6-3) et 1h22 de jeu. Dans la première manche, c'est pourtant l'Estonienne qui avait fait le break la première, et d'entrée, au bout de sa quatrième tentative. Avant finalement de complètement craquer, en perdant les six derniers jeux de ce set, dont ses trois derniers services, pour lâcher cette première manche sur un ultime jeu blanc (6-2). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, après une balle de break pour chacune des deux joueuses d'entrée, la partie est devenue ensuite bien plus décousue. De 1-1 à 3-3, aucune des deux joueuses n'est alors parvenue à remporter son service. Et si la Croate s'est donc parfaitement bien reprise, ce ne fut pas le cas de son adversaire. De nouveau breakée à 3-3, malgré deux premières balles sauvées, Anett Kontaveit a ensuite lâché un ultime service, synonyme de gain du match pour Petra Martic (6-3).

Sabalenka s'est amusée

Elle n'avait pas de temps à perdre. La Biélorusse Aryna Sabalenka, 8eme joueuse mondiale et tête de série n°3, s'est tranquillement qualifiée pour les huitièmes après sa victoire contre la Chinoise Shuai Zhang, 42eme joueuse mondiale, en deux petits sets (6-2, 6-0) et seulement 51 minutes de jeu. Dans la première manche, la Biélorusse a breaké son adversaire d'entrée, avant de récidiver, sur un jeu blanc, à 3-1. Pour ensuite conclure sur un ultime jeu blanc (6-2). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, Aryna Sabalenka a de nouveau breaké sa concurrente d'entrée, avant de s'y reprendre à quatre fois pour récidiver dans la foulée, puis deux pour continuer sa razzia juste après et conclure pour une roue de bicyclette (6-0). En revanche, c'est terminé pour la Suissesse Belinda Bencic, 14eme joueuse mondiale et tête de série n°12, battue par l'Américaine Amanda Anisimova, 32eme joueuse mondiale, en deux manches (7-6 (5), 6-1) et 1h46 de jeu.