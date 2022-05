WTA - Rome : Jabeur va défier Sakkari

9-straight wins ✅



Madrid champion 🇹🇳 sur une série aussi impressionnante que celle d'Iga Swiatek (25), mais après sa victoire au tournoi de Madrid samedi dernier, elle enchaîne cette semaine, avec un quart de finale à Rome. Opposée à la 40eme mondiale Yulia Putintseva, qu'elle avait éliminée lors du dernier Roland-Garros, la n°7 s'est imposée 6-3, 6-2 en 1h02 sans trembler. Malgré un pourcentage de premières balles assez bas (44%), Jabeur n'a pas été breakée lors de cette rencontre, sauvant la seule balle de break que s'est procurée la Kazakhe, alors que le score était déjà de 6-3, 4-2. La Tunisienne a empoché le premier set en breakant à 3-3 et 5-3, convertissant deux occasions sur trois. Dans le deuxième, c'est à 2-1 et 5-2 qu'elle a pris le service adverse pour décrocher assez facilement cette nouvelle victoire, il y avait clairement une classe d'écart entre les deux joueuses. Jabeur est virtuellement 6eme mondiale, ce qui serait le meilleur classement de sa carrière.



Making herself at home in Rome 🏡