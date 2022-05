WTA - Rome : Jabeur poursuit son chemin en dominant Tomljanovic

Jabeur a pris la mesure de son adversaire

Ons Jabeur ne perd pas le rythme. Après une dizaine de jours réussie à Madrid, avec un deuxième titre en carrière à la clé, la 7eme joueuse mondiale n’a pas commis d’impair au deuxième tour du tournoi WTA de Rome. Opposée à l’Australienne Ajla Tomljanovic, la Tunisienne s’est assurée de prendre part aux huitièmes de finale en deux manches. Un duel qui a démarré par un échange de breaks puis des occasions de prendre le service adverse non converties. Sur la lancée d’une entame de match réussie, la 41eme mondiale a fait tourner le septième jeu à son avantage pour ensuite mener cinq jeux à trois. C’est alors qu’Ons Jabeur s’est comme réveillée et a imposé son jeu à l’Australienne.Le résultat ne s’est pas fait attendre très longtemps. Enchaînant quatre jeux consécutif et convertissant deux de ses quatre balles de break, la tête de série numéro 9 a empoché le premier set. Ne voulant pas réduire la pression imposée à Ajla Tomljanovic, Ons Jabeur a obtenu quatre balles de break dès le premier jeu de service de la 41eme mondiale dans la deuxième manche. Néanmoins, la Tunisienne a manqué le coche mais ce n’était que partie remise. La sixième occasion a été la bonne et Ons Jabeur a ainsi pu mener quatre jeux à un, faisant un pas de plus vers la victoire. Le dernier est venu sur le service d’Ajla Tomljanovic. En effet, à sa première balle de match, Ons Jabeur a mis un terme à la rencontre (7-5, 6-2 en 1h33’) et devra affronter soit Garbiñe Muguruza, soit Yulia Putintseva en huitièmes de finale à Rome.