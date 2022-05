WTA - Rome : Jabeur domine Kasatkina et rejoint Swiatek en finale

With her SIGNATURE drop to win it ✍️

Jabeur a frisé la correctionnelle

Ons Jabeur continue sur sa lancée. La 7eme joueuse mondiale, sacrée à Madrid le week-end dernier, va disputer à Rome sa deuxième finale consécutive et la septième de sa carrière. Pour cela, la Tunisienne a pris le meilleur en trois manches sur Daria Kasatkina. Une demi-finale qui a démarré avec deux joueuses nerveuses et qui n’ont pas tenu leur service. Le résultat a été un statu quo jusqu’à quatre jeux partout. C’est alors qu’Ons Jabeur a haussé le ton pour prendre une nouvelle fois le service de la Russe et, après avoir écarté deux balles de débreak, virer en tête à l’issue de ce premier set. Un ascendant que la tête de série numéro 9 du tournoi n’a pas été en mesure de conserver. En effet, la Tunisienne est comme sortie du match face à une Daria Kasatkina qui a eu comme credo de ne pas laisser échapper la moindre occasion de creuser l’écart. Le résultat a été deux balles de break converties sur deux obtenues pour mener cinq jeux à un. Accrochée au moment de servir pour revenir à une manche partout, la Russe a dû s’y reprendre à trois fois pour y parvenir et conclure un set à sens unique.Après un tel trou d’air, Ons Jabeur ne pouvait que réagir et a mis son adversaire sous pression d’entrée. Si Daria Kasatkina a tenu bon en écartant tout d’abord une balle de break puis quatre autres sur ses deux premiers jeux au service, la 23eme mondiale a fini par céder pour se retrouver menée quatre jeux à deux. La Russe a immédiatement réagi pour effacer son break de retard et prendre une deuxième fois le service d’Ons Jabeur. La Tunisienne a un temps cru voir son tournoi s’achever sur cette demi-finale, ayant une balle de match contre elle. Toutefois, la 7eme joueuse mondiale a relevé la tête et recollé à cinq jeux partout. Serrant alors le jeu, Ons Jabeur a tenu son engagement avant d’aller conclure cette demi-finale à sa première balle de match et sur un amorti gagnant (6-4, 1-6, 7-5 en 1h56’), son 21eme succès en 21 matchs durant lesquels elle a remporté le premier set. Pour la finale, la marche sera bien plus haute avec un duel face à la numéro 1 mondiale Iga Swiatek, en quête d’un cinquième titre de suite et qui reste sur 27 matchs sans défaite.