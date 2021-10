WTA : Raducanu teste l'ancien coach de Konta

Carril avait propulsé Konta dans le Top 10

A l'arrêt depuis son sacre à l'US Open le mois dernier - il faut dire qu'elle n'a disputé qu'un match depuis sa quinzaine de rêve à New York - la petite pépite britannique de 18 ans s'était paradoxalement débarrassée de son coach de l'époque à l'issue de ce premier titre en Grand Chelem obtenu aux dépens d'une autre championne en devenir la Canadienne Leylah Fernandez. A sa décharge, Raducanu avait laissé entendre qu'elle ne collaborerait plus à l'avenir avec Andrew Richardson sans savoir encore qu'elle soulèverait le trophée dans le ciel de Flushing Meadows quelques jours plus tard.afin de trouver celui qui lui correspondra le mieux. Sachant que la joueuse d'origine roumaine semble attachée à deux critères en particulier : l'expérience du circuit féminin d'une part et celle du haut-niveau d'autre part.Deux cases que cocheC'est d'ailleurs l'Espagnol avec qui la 24eme au classement a décidé de s'entraîner cette semaine qui avait contribué à propulser la triple demi-finaliste en Grand Chelem (à l'Open d'Australie en 2016, à Wimbledon en 2017 et à Roland-Garros en 2019) parmi les dix premières joueuses mondiales. Ce qui n'était encore jamais arrivé à une joueuse britannique. En juillet 2017, la joueuse aujourd'hui âgée de 30 ans (et redescendue à la 71eme place) avait même frappé aux portes du Top 3 (elle était quatrième mondiale). UN CV qui pourrait convenir à une Raducanu retombée tout de suite de son nuage à Indian Wells, où la Biélorusse Sasnovich, 84eme au classement, l'avait fait chuter d'entrée. De surcroît très brutalement (6-2, 6-4). Si Carril ne fait pas l'affaire, Raducanu en sera quitte pour poursuivre son casting.