WTA - Rabat : Trevisan - Liu en finale

Joueuse la mieux classée et seule tête de série présente dans le dernier carré du tournoi de Rabat, Anna Bondar (67eme) rêvait de remporter son premier titre WTA, à quelques jours de fêter ses 25 ans. Mais la Hongroise a déclaré forfait pour sa demi-finale en raison d'une blessure à l'épaule droite. Cela permet donc à l'Américaine Claire Liu (22 ans mercredi) d'aller disputer sa première finale sur le circuit WTA, quelques jours après avoir remporté le WTA 125 organisé à Paris dans le Bois de Boulogne. En finale, la Californienne sera opposée à l'Italienne Martina Trevisan (28 ans, 85eme), qui a battu sa compatriote Lucia Bronzetti sur le score de 6-3, 6-3 en 1h29, en remportant les quatre derniers jeux du premier set, puis en breakant à 1-1 et 5-3 dans le deuxième. Ce sera également une première finale sur le circuit WTA pour la Florentine, qui n'a encore jamais affronté Claire Liu.



RABAT (Maroc, WTA 250, terre battue, 241 815€)

Tenante du titre (en 2019) : Maria Sakkari (GRE)



Finale

Trevisan (ITA) - Liu (USA)



Demi-finales

Trevisan (ITA) bat Bronzetti (ITA) : 6-3, 6-3

Liu (USA) bat Bondar (HON, n°5) : forfait



Quarts de finale

Trevisan (ITA) bat Rus (PBS, n°7) : 7-6 (4), 6-3

Bronzetti (ITA) bat Parrizas Diaz (ESP, n°3) : 6-1, 3-6, 7-6 (5)

Liu (USA) bat Sharma (AUS) : 6-4, 6-1

Bondar (HON, n°5) bat Tomljanovic (AUS, n°2) : 5-1 abandon



2eme tour

Trevisan (ITA) bat Muguruza (ESP, WC, n°1) : 2-6, 6-4, 6-1

Rus (PBS, n°7) bat Galfi (HON) : 6-4, 6-2

Parrizas Diaz (ESP, n°3) bat Mladenovic (FRA) : 4-6, 6-3, 6-0

Bronzetti (ITA) bat Burel (FRA) : 6-3, 6-2



Sharma (AUS) bat Marcinko (CRO, WC) : 5-7, 6-3, 6-3

Liu (USA) bat Sherif (EGY, n°4) : 4-6, 7-6 (5), 6-1

Bondar (HON, n°5) bat Kucova (SLQ) : 6-3, 6-3

Tomljanovic (AUS, n°2) bat Schmiedlova (SLQ) : 7-5, 6-2



1er tour

Muguruza (ESP, WC, n°1) bat Danilina (KAZ, Q) : 6-3, 6-2

Trevisan (ITA) bat You (CHN, Q) : 6-0, 6-4

Galfi (HON) bat Eikeri (NOR) : 6-2, 7-5

Rus (PBS, n°7) bat Sun (SUI, LL) : 6-3, 6-0



Parrizas Diaz (ESP, n°3) bat Zhao (CAN, Q) : 7-6 (4), 1-6, 6-2

Mladenovic (FRA) bat Andrianjafitrimo (FRA, LL) : 6-3, 3-6, 7-6 (7)

Burel (FRA) bat Udvardy (HON) : 7-6 (4), 7-6 (3)

Bronzetti (ITA) bat Kalinskaya (RUS, n°8) : 6-3, 6-7 (5), 6-3



Marcinko (CRO, WC) bat Peterson (SUE, n°9) : 6-0, 2-6, 7-5

Sharma (AUS) bat Zacarias (MEX) : 1-6, 7-5, 6-4

Liu (USA) bat Rakhimova (RUS) : 6-4, 6-3

Sherif (EGY, n°4) bat Paquet (FRA) : 6-0, 6-2



Bondar (HON, n°5) bat Ferrando (ITA, Q) : 6-4, 3-6, 7-5

Kucova (SLQ) bat Harrison (USA) : 6-2, 6-0

Schmiedlova (SLQ) bat Reyngold (RUS, Q) : 6-1, 6-2

Tomljanovic (AUS, n°2) bat Burillo Escorihuela (ESP) : 6-2, 6-1