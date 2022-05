WTA - Rabat : Tomljanovic, Parrizas Diaz et Rus au tapis

Après l'élimination de la tête de série n°1 du tournoi de Rabat, Garbine Muguruza, en huitièmes de finale, c'est au tour de la n°2, Alja Tomljanovic, de disparaitre en quarts de finale. L'Australienne étais opposée à la Hongroise Anna Bondar (tête de série n°5) mais elle a été contrainte à l'abandon, alors qu'elle était menée 5-1. Elle était entrée sur le court avec un bandage au niveau de la cuisse droite et et n'a sans doute pas voulu prendre de risques à trois jours du coup d'envoi de Roland-Garros. Cette victoire sur abandon va en tout cas permettre à la Hongroise de décrocher son meilleur classement en carrière (60eme, au pire) lundi prochain. L'autre tête de série éliminée du jour se nomme Arantxa Rus, n°7, quia été éliminée en deux sets contre Martina Trevisan, la tombeuse de Muguruza. L'Italienne l'a emporté 7-6, 6-3 en 2h05, profitant notamment des sept doubles-fautes de son adversaire. Il y a eu pas moins de douze breaks lors de cette rencontre : six dans chaque set. Trevisan a finalement remporté le premier 7-4 au tie-break, et le deuxième en gagnant les trois derniers jeux alors que le score était de 3-3.

Une Italienne en finale

En fin de programme, une troisième tête de série a été éliminée, en la personne de Nuria Parrizas Diaz, n°3. L'Espagnole a subi la loi de l'Italienne Lucia Bronzetti, qui l'a emporté 6-1, 3-6, 7-6 en 2h43 dans un match à onze breaks. Dans le troisième set, elle est revenue de 2-4 à 5-5, mais dans le tie-break, la 83eme mondiale a eu le dernier mot, en l'emportant 7-5. Il y aura donc une Italienne en finale, puisque Bronzetti affrontera Trevisan dans le haut du tableau.