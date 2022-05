WTA - Rabat : Mladenovic éliminée par Parrizas Diaz

Kristina Mladenovic retombe dans ses travers. Après avoir signé ce mardi sa première victoire sur le circuit WTA depuis septembre dernier, la 110eme mondiale est tombée de haut dans son duel face à Nuria Parrizas Diaz en huitièmes de finale du tournoi WTA de Rabat. Pourtant, tout avait bien commencé pour la Tricolore avec le break d’entrée pour mener trois jeux à rien. Même si l’Espagnole a immédiatement recollé, Kristina Mladenovic est restée dans son match pour sortir victorieuse d’un échange de breaks qui lui a offert le premier set. C’est alors que la Tricolore a perdu le fil de la rencontre. Concédant les quatre premiers jeux de la deuxième manche, Kristina Mladenovic s’est retrouvée dos au mur et n’a pu effacer qu’un seul de ses deux breaks de retard. Dans la foulée, Nuria Parrizas Diaz a égalisé à un set partout sur le service de son adversaire. C’est alors que le match a tourné au cauchemar pour « Kiki ». Après avoir manqué deux balles de break dans le premier jeu de la dernière manche, la Tricolore a vu son adversaire enchaîner les jeux sans n’être plus jamais inquiétée sur sa mise en jeu. A l’issue d’une série de six jeux remportés consécutivement, Nuria Parrizas Diaz a mis un terme au suspense à sa première balle de match (4-6, 6-3, 6-0 en 2h14’) et pourrait retrouver une autre Française, Clara Burel, en quarts de finale.