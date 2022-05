RABAT (Maroc, WTA 250, terre battue, 241 815€)

Tenante du titre (en 2019) : Maria Sakkari (GRE)



1er tour

Muguruza (ESP, WC, n°1) bat Danilina (KAZ, Q) : 6-3, 6-2

Trevisan (ITA) bat You (CHN, Q) : 6-0, 6-4

Galfi (HON) bat Eikeri (NOR) : 6-2, 7-5

Rus (PBS, n°7) bat Sun (SUI, LL) : 6-3, 6-0



Parrizas Diaz (ESP, n°3) - Zhao (CAN, Q)

Mladenovic (FRA) - Adrianjafitrimo (FRA, LL)

Udvardy (HON) - Burel (FRA)

Bronzetti (ITA) bat Kalinskaya (RUS, n°8) : 6-3, 6-7 (5), 6-3



Marcinko (CRO, WC) bat Peterson (SUE, n°9) : 6-0, 2-6, 7-5

Sharma (AUS) bat Zacarias (MEX) : 1-6, 7-5, 6-4

Rakhimova (RUS) - Liu (USA)

Paquet (FRA) - Sherif (EGY, n°4)



Bondar (HON, n°5) - Ferrando (ITA, Q)

Kucova (SLQ) bat Harrison (USA) : 6-2, 6-0

Schmiedlova (SLQ) bat Reyngold (RUS, Q) : 6-1, 6-2

Tomljanovic (AUS, n°2) bat Burillo Escorihuela (ESP) : 6-2, 6-1