WTA - Rabat : Burel passe un tour

Il y aura au moins deux Françaises en huitièmes de finale à Rabat. Alors que Kristina Mladenovic et Tessah Adrianjafitrimo s'affrontent au premier tour en fin de journée, Clara Burel a d'ores et déjà décroché son billet pour le deuxième. La Bretonne de 21 ans, classée 95eme à la WTA, s'est qualifiée au détriment de la Hongroise Panna Udvardy, 88eme. Elle l'a emporté en deux tie-breaks et 2h01 : 7-4 puis 7-3. Burel a pourtant mal entamé la rencontre, se retrouvant menée 4-1, mais elle a bien réagi en remportant quatre jeux de suite... avant de perdre à nouveau son service et devoir sauver une balle de set 4-5. Une balle de set qu'elle a sauvée, et les deux joueuses ont donc dû se départager au tie-break. La Française l'a mené quasiment de bout en bout et l'a remporté 7-4. Dans la deuxième set, Burel a mené 3-1, puis s'est fait débreaker (3-3), avant d'être menée 6-5, mais Udvardy a craqué au moment de servir pour le set (6-6). Une fois de plus, il a fallu disputer un jeu décisif, et Burel l'a gagné 7-3 sans trembler. La voici donc en huitièmes de finale, où elle défiera l'Italienne Bronzetti (83eme).



A noter également la qualification de la tête de série n°5, Anna Bondar, en trois sets et 2h46 face à Cristiana Ferrando : 6-4, 3-6, 7-5 après avoir été menée 3-1 dans le troisième set.