WTA : Puig prend sa retraite

Un parcours de rêve à Rio

Monica Puig jette l'éponge. Diminuée par de trop nombreuses blessures, la tenniswoman portoricaine a annoncé ce lundi qu'elle arrêtait sa carrière, alors qu'elle fêtera ses 29 ans au mois de septembre. La championne olympique 2016 s'est exprimée dans un long message publié sur les réseaux sociaux : « Ce n'est pas un au revoir, mais un à bientôt. Au cours des 28 dernières années de ma vie, le tennis a été ma constante. Il m'a offert certaines des expériences les plus excitantes et les plus mémorables que j'aurais pu rêver. Mais, parfois, les bonnes choses ont une fin. Aujourd'hui, j'annonce ma retraite. Après un dur combat de trois ans avec des blessures et quatre opérations, mon corps en a assez.J'aimerais également annoncer que je vais être très active dans le monde du tennis en tant que nouveau membre à temps plein de la famille ESPN, tout en me diversifiant dans de nombreux autres sports qui me passionnent ! J'explorerai également des rôles de consultante pour les jeunes joueurs de tennis prometteurs, dans les académies. »Passée professionnelle en 2010, Monica Puig a disputé trois finales sur le circuit WTA et en a gagné une, à Strasbourg en 2014. Elle a atteint le meilleur classement de sa carrière en septembre 2016 en devenant 27eme mondiale, quelques semaines après avoir décroché un improbable titre olympique aux Jeux de Rio. Après avoir battu Polona Hercog, Anastasia Pavlyuchenkova, Garbine Muguruza, Laura Siegemund et Petra Kvitova,(la deuxième est arrivée l’an passée grâce à Jasimne Camacho-Quinn sur 110m haies à Tokyo). Mais depuis 2019, sa carrière a basculé du mauvais côté, en raison d’une blessure au coude, qui s’est propagée jusqu’à l’épaule. Monica Puig, qui n’avait joué aucun match en 2021, est revenue à la compétition à Madrid, où elle a perdu d’entrée contre Danielle Collins, avant d’abandonner pour ce qui restera le dernier match de sa carrière, contre Fiona Ferro au tournoi ITF de St-Malo début mai.