Siniakova et Krejcikova déroulent

A domicile à Prague, Katerina Siniakova n'a pas traîné sur le court ce mardi au premier tour contre la Britannique Jodie Ana Burrage. Deux sets rapides ont suffi à la Tchèque, tête de série numéro 5 et qui n'a laissé que quatre jeux à son adversaire (6-0, 6-4). Pas de problème non plus pour Barbora Krejcikova, tête de série numéro du tournoi. La Tchèque et récente lauréate de Roland-Garros n'a fait qu'une bouchée (6-2, 6-3) de la Bulgare Shinikova.

Fortunes diverses pour Martincova et Bouzkova

Ce mardi à Prague, le premier tour du tournoi WTA a réservé son lot de surprises pour les locales. Si Tereza Martincova, tête de série numéro 8, n'a pas éprouvé de grandes difficultés pour écarter Samantha Murray en deux sets (6-1, 6-4), sa compatriote Marie Bouzkova n'a pas connu la même joie. La 4e tête de série du tournoi a mordu la poussière face à l'Australienne Storm Sanders, en trois manches (3-6, 6-4, 6-2).



https://twitter.com/WTA/status/1414932401877364738?ref_src=twsrc%5Etfw



PRAGUE (République tchèque, WTA 250, dur, 198 090€)

Tenante du titre : Simona Halep (ROU)



2eme tour

Sramkova (SLQ, Q) - Kuzmova (SLQ, WC)

Muhammad (USA, Q) - Martincova (RTC, n°8)

Sanders (AUS) - Parrizas Diaz (ESP)

Gasanova (RUS, LL) - Minnen (BEL, n°9)



Stojanovic (SER, n°7) - Min (USA)

Wang (CHN) - Liang (TAI, LL)

Siniakova (RTC, n°5) - Smitkova (RTC)

Bonaventure (BEL) - Krejcikova (RTC, n°2)





1er tour

Sramkova (SLQ, Q) bat Kvitova (RTC, n°1) : 7-6 (5), 3-6, 6-4

Kuzmova (SLQ, WC) bat Barthel (ALL) : 2-6, 6-4, 6-3

Muhammad (USA, Q) bat Cabrera (AUS) : 3-6, 6-2, 6-2

Martincova (RTC, n°8) bat Murray Sharan (GBR) : 6-1, 6-4



Sanders (AUS) bat Bouzkova (RTC, n°4) : 3-6, 6-4, 6-2

Parrizas Diaz (ESP) bat Radwanska (POL, Q) : 6-2, 3-6, 6-1

Gasanova (RUS, LL) bat Havlickova (RTC, WC) : 6-2, 4-6, 6-4

Minnen (BEL, n°9) bat Gatto-Monticone (ITA) : 6-0, 4-6, 6-1



Stojanovic (SER, n°7) bat Diatchenko (RUS) : 6-7 (5), 6-1, 6-3

Min (USA) bat Stosur (AUS, WC) : 6-3, 2-6, 6-3

Wang (CHN) bat Kung (SUI) : 6-2, 6-2

Liang (TAI, LL) bat Perrin (SUI, Q) : 6-3, 6-4



Siniakova (RTC, n°5) bat Burrage (GBR, Q) : 6-0, 6-4

Smitkova (RTC) bat Inglis (AUS) : 6-2, 6-2

Bonaventure (BEL) bat Bains (GBR, Q) : 6-3, 6-2

Krejcikova (RTC, n°2) bat Shinikova (BUL, Q) : 6-2, 6-3