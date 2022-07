WTA - Prague : Potapova se qualifie pour la finale aux dépens de Wang

Yet to drop a set 👏

No.7 seed @nastiaapotapova moves past Wang in commanding fashion, 6-3, 6-0!#PragueOpen pic.twitter.com/fyQWMw5z9f



— wta (@WTA) July 30, 2022

Potapova a déroulé

Anastasia Potapova peut croire à un deuxième titre en 2022. Sacrée à Istanbul en avril dernier pour ouvrir son palmarès, la Russe a dominé Qiang Wang en deux manches pour rallier la finale du tournoi WTA de Prague. Si la 141eme mondiale a fait de la résistance en début de match, remportant sans problème son premier jeu de service, elle a alors subi le jeu de son adversaire. En effet, avec une réussite insolente sur ses deux balles de break, Anastasia Potapova a pu signer une série de quatre jeux remportés pour mener cinq jeux à un. Qiang Wang a alors eu une réaction d’orgueil avec un jeu blanc pour effacer un de ses jeux de service de retard. Toutefois, non sans écarter deux occasions de revenir obtenues par son adversaire, Anastasia Potapova a scellé le sort de la première manche dès que l’opportunité s’est présentée.L’avantage pris par la 59eme mondiale ne s’est pas démenti dès l’entame de la deuxième manche. En effet, sur le premier jeu de service de Qiang Wang, la Russe a insisté pour convertir sa troisième balle de break et prendre l’ascendant, confirmé par un jeu blanc dans la foulée. Un schéma qui s’est alors reproduit à trois reprises. Chirurgicale sur les balles de break, Anastasia Potapova n’a absolument rien laissé à la Chinoise. Sur sa première balle de match, la Russe a conclu cette demi-finale sans que son adversaire n’inscrive le moindre jeu dans ce deuxième set (6-3, 6-0 en 1h00’). Pour la quatrième fois de sa carrière et la deuxième en 2022, Anastasia Potapova se qualifie en finale sans avoir concédé la moindre manche et retrouvera ce dimanche pour le titre Marie Bouzkova, tête de série numéro 8 à Prague.