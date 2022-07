WTA - Prague : Potapova expédie Kontaveit, Noskova enchaîne

Quick work for Potapova 💼@nastiaapotapova sweeps past top seed Kontaveit, 6-1, 6-1 and now awaits the winner of Linette/Wang 🔜#PragueOpen pic.twitter.com/vEjR8ijVIn

La sensation Noskova continue

Anett Kontaveit n'a tout simplement pas existé. Alors que l'Estonienne avait jusque-là réalisé un bon début de tournoi contre la Géorgienne Ekaterine Gorgodze et la Tchèque Lucie Havlickova, elle est tombée de haut ce vendredi à Prague. En effet, en quart de finale du tournoi,D'entrée, la finaliste la semaine dernière sur la terre battue d'Hambourg a été prise à la gorge par la Russe, impériale sur le court. En un rien de temps, cette dernière a mené 5-0 dans la première manche, grâce à deux breaks réalisés en trois tentatives. Si Kontaveit a ensuite mis fin à l'hémorragie, il était trop tard pour espérer quoi que ce soit dans ce set. Par la suite,Peu après un second jeu remporté par l'Estonienne, son adversaire a parachevé son succès sur un dernier break.Linda Noskova n'en demandait sans doute pas tant.Comme contre la Russe Natalia Vikhlyantseva au 1er tour, l'actuelle 112eme mondiale a profité de l'abandon de Nao Hibino ce vendredi, à 6-3, 4-2 pour elle, pour continuer son aventure dans ce tournoi. Menée un set à rien et breakée dans le deuxième, la Japonaise a préféré dire stop, car trop touchée physiquement pour aller jusqu'au bout de cette rencontre. Au prochain tour, Noskova affrontera la gagnante du match opposant sa compatriote Marie Bouzkova, tête de série numéro huit, à la Russe Oksana Selekhmeteva avec l'objectif de continuer sur sa lancée. En attendant,, minimum au 93eme rang... et peut-être plus si elle continue d'enchaîner les succès à Prague.