WTA - Prague : Parquet surprend Martincova

C'est un joli coup signé Chloé Paquet. Alors qu'elle restait sur une élimination d'entrée face à Caroline Garcia la semaine dernière sur la terre battue de Palerme, la Française a renoué avec la victoire ce lundi sur une autre surface et avec la manière. En effet, opposée à Tereza Martincova pour son entrée en lice à Prague, la native de Versailles a renversé une situation bien mal embarquée pour finalement l'emporter en trois manches (2-6, 6-4, 6-3) et 1h58 de jeu. Car, dans un premier temps, l'actuelle 73eme mondiale au classement WTA semblait en grande forme sur ses terres, elle qui est née dans la capitale tchèque. Ainsi, grâce à deux breaks dans le premier set, à 1-0 et 5-2, la locale a rapidement pris les devants dans cette rencontre en moins de 30 minutes et n'était jusque-là pas inquiétée pour son retour à la compétition.

Paquet a saisi sa chance

Alors qu'elle n'avait plus joué depuis son 1er tour à Wimbledon fin juin (défaite contre sa compatriote Karolina Pliskova), Martincova a alors petit à petit perdu le fil de son match et n'a pas réussi à tenir la distance. Pourtant, cette dernière a mené 3-1 dans la deuxième manche, avant de voir Paquet ne pas abdiquer et se relancer. Car, après cinq breaks en six jeux, entre 1-0 et 3-4, la Française était devant et n'a pas craqué pour égaliser à une manche partout, grâce notamment à un jeu blanc à 4-3 pour elle. Derrière, si la Tchèque a eu deux opportunités de mener 2-0 dans le troisième et dernier set, c'est elle qui a perdu son service ensuite, à 1-1. Intouchable ou presque sur ses mises en jeu, la 102eme mondiale a pu dérouler et a profité d'un nouveau break, à 5-3, pour venir à bout de son adversaire du jour à Prague sur un nouveau jeu blanc. Au 2eme tour, Paquet pourrait désormais affronter la Roumaine Sorana Cirstea pour une place en quart de finale.