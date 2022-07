WTA - Prague : Paquet chute en trois manches

Chloé Paquet ne verra pas les quarts de finale. Ce mercredi, la Française, 102eme joueuse mondiale, a été éliminée en huitièmes de finale du tournoi WTA 250 de Prague en République tchèque, sur dur, par la Russe Oksana Selekhmeteva, 170eme joueuse mondiale et issue des qualifications, en trois manches (6-4, 1-6, 6-3) et 2h02 de jeu. Dans la première manche, après une première balle sauvée, la Française a été breakée d'entrée. Après une occasion de refaire son retard dans la foulée, la Tricolore y est parvenue sur le service suivant de son adversaire, et après un total de quatre tentatives. Juste après, Chloé Paquet s'est retrouvéd de nouveau en danger sur son service. Elle a fini par le céder, malgré une première balle sauvée. A 5-3, la Russe servait alors pour le gain de cette première manche. Et si elle a alors obtenu l'opportunité de parvenir à ses fins, elle a fini par perdre un deuxième et dernier service. Ce n'était que partie remise pour Oksana Selekhmeteva qui a conclu cette manche, dans la foulée, avec un troisième et dernier break (6-4).

Un ultime set pas en faveur des serveuses

Dans la deuxième manche, la moins bien classée des deux a perdu ses quatre mises en jeu, deux malgré une balle sauvée et deux autres blanches, dont la dernière qui a offert ce deuxième set à son adversaire du jour. En face, la mieux classée des deux a sauvé une balle de break d'entrée, avant deux autres à 5-0, pour finir par céder sur la dernière. Pour un break sans conséquence (6-1). Enfin, dans la troisième et dernière manche, à 1-1, la 102eme joueuse mondiale a été breakée. Et de 3-1 en faveur de son adversaire jusqu'au score final de 6-3, aucune des deux joueuses n'a alors remporté son service. Et à ce petit jeu-là, c'est bien la Russe qui a donc eu le dernier mot. Qualification également pour la Tchèque Marie Bouzkova, 66eme joueuse mondiale et tête de série n°8, face à sa compatriote Dominika Salkova, 421eme joueuse mondiale et issue des qualifications, en deux manches (6-1, 6-2) et 1h13 de jeu.