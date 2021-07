WTA - Prague : Minnen première en huitièmes

PRAGUE (République tchèque, WTA 250, dur, 198 090€)

1er tour

Après la saison sur terre battue et sur gazon, la saison estivale sur dur débute cette semaine du côté de Prague pour les joueuses de la WTA. Et Greetje Minnen (122eme), tête de série n°9 du tournoi tchèque, est la première joueuse à s'être qualifiée pour les huitièmes de finale.Minnen a déroulé dans le premier et le dernier set, avec cinq breaks réussis, mais avait été accrochée dans le deuxième, où l'Italienne lui avait pris son service à 2-2 et 4-2. Cela n'a pas empêché la Belge de se qualifier, et elle pourrait affronter au tour suivant la surprenante gagnante du tournoi de Hambourg, Elena-Gabriela Ruse.Kvitova (RTC, n°1) - Sramkova (SLQ, Q)Barthel (ALL) - Kuzmova (SLQ, WC)Cabrera (AUS) - Muhammad (USA, Q)Murray Sharan (GBR) - Martincova (RTC, n°8)Bouzkova (RTC, n°4) - Sanders (AUS)Radwanska (POL, Q) - Parrizas Diaz (ESP)Ruse (ROU) - Havlickova (RTC, WC)bat Gatto-Monticone (ITA) : 6-0, 4-6, 6-1Stojanovic (SER, n°7) - Diatchenko (RUS)Stosur (AUS, WC) - Min (USA)Kung (SUI) - Wang (CHN)Perrin (SUI, Q) - Vondrousova (RTC, n°3)Siniakova (RTC, n°5) - Burrage (GBR, Q)Inglis (AUS) - Smitkova (RTC)Bains (GBR, Q) - Bonaventure (BEL)Shinikova (BUL, Q) - Krejcikova (RTC, n°2)