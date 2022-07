WTA - Prague : Mertens déjà éliminée, Bouzkova tient son rang

How about that for a put-away? 💥

Avant de mettre le cap sur l'Amérique du Nord, certaines joueuses ont décidé de débuter leur saison estivale sur dur du côté de Prague. Et l'apparition a été brève pour Elise Mertens, tête de série n°3, qui a pris la porte dès le premier tour.Dans le premier set, Mertens a cédé au moment où elle servait pour revenir à 4-4. Elle s'est bien rattrapée dans le deuxième en breakant à 2-1 et 5-2. Mais dans le troisième, Linette a déroulé, prenant le service adverse à 2-2 et 4-2 pour s'imposer. En revanche, une autre tête de série est passée, en la personne de Marie Bouzkova (n°8). A domicile, la Tchèque a disposé de la lucky-loser autrichienne Sinja Krauss sur le score de 6-2, 7-6 en 1h43, dans un match à dix breaks. Elle a remporté le premier set malgré la perte de son service d'entrée et à 3-1, puis dans le deuxième, Krauss est revenue de 2-4 à 4-4, mais elle s'est finalement inclinée 7-2 au tie-break.