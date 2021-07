WTA - Prague : Martincova en quarts, Min crée la surprise

PRAGUE (République tchèque, WTA 250, dur, 198 090€)

1er tour

Seulement 181eme au classement WTA cette semaine, l'Américaine Grace Min (27 ans) s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi de Prague, qui se déroule sur dur, ce mercredi. La native d'Atlanta a créé la surprise en se défaisant de la tête de série n°7, Nina Stojanovic (90me), en trois sets et 2h10 de jeu : 3-6, 6-1, 6-4. Malgré les 10 aces de la Serbe, elle est parvenue à la breaker à trois reprises pour l'emporter : à 1-0 et 4-1 dans le deuxième set et à 1-1 dans le troisième. Prochaine adversaire : Xinyu Wang ou En Shuo Liang. L'autre Américaine au programme du début de journée dans la capitale tchèque n'a pas eu autant de réussite.La Tchèque, menée 3-0 dans le deuxième set, a remporté six des sept derniers jeux pour rallier les quarts de finale où elle affrontera une Slovaque : Rebecca Sramkova ou Viktoria Kuzmova.Sramkova (SLQ, Q) - Kuzmova (SLQ, WC)bat Muhammad (USA, Q) : 6-3, 6-4Sanders (AUS) - Parrizas Diaz (ESP)Gasanova (RUS, LL) - Minnen (BEL, n°9)bat Stojanovic (SER, n°7) : 3-6, 6-1, 6-4Wang (CHN) - Liang (TAI, LL)Siniakova (RTC, n°5) - Smitkova (RTC)Bonaventure (BEL) - Krejcikova (RTC, n°2)bat Kvitova (RTC, n°1) : 7-6 (5), 3-6, 6-4bat Barthel (ALL) : 2-6, 6-4, 6-3bat Cabrera (AUS) : 3-6, 6-2, 6-2bat Murray Sharan (GBR) : 6-1, 6-4bat Bouzkova (RTC, n°4) : 3-6, 6-4, 6-2bat Radwanska (POL, Q) : 6-2, 3-6, 6-1bat Havlickova (RTC, WC) : 6-2, 4-6, 6-4bat Gatto-Monticone (ITA) : 6-0, 4-6, 6-1bat Diatchenko (RUS) : 6-7 (5), 6-1, 6-3bat Stosur (AUS, WC) : 6-3, 2-6, 6-3bat Kung (SUI) : 6-2, 6-2bat Perrin (SUI, Q) : 6-3, 6-4bat Burrage (GBR, Q) : 6-0, 6-4bat Inglis (AUS) : 6-2, 6-2bat Bains (GBR, Q) : 6-3, 6-2bat Shinikova (BUL, Q) : 6-2, 6-3