WTA - Prague : Martic ne verra pas les quarts

Demi-finaliste à Palerme samedi dernier pour la reprise de la saison WTA, Petra Martic n'ira pas aussi loin cette semaine sur la terre battue de Prague. La Croate, 14eme mondiale et tête de série n°2, a en effet été éliminée dès les huitièmes de finale par la Tchèque Kristyna Pliskova, 69eme : 6-1, 7-5 en 1h16. La soeur jumelle de Karolina a notamment pu s'appuyer sur un bon service (9 aces, 1 double-faute, 54% de premières balles) et n'a jamais été breakée dans cette partie, malgré trois occasions pour Martic. Pliskova a pris le service adverse à 1-0 et 4-1 dans le premier set et à 5-5 dans le deuxième pour s'imposer. Elle défiera pour une place dans le dernier carré la Roumaine Ana Bodgan, qui a bénéficié du forfait de Lesia Tsurenko.



PRAGUE (République tchèque, terre battue, WTA International, 191 282€)

Tenante du titre : Jil Teichmann (SUI)



Huitièmes de finale

Halep (ROU, n°1) - Krejcikova (RTC, WC)

Frech (POL, LL) - Rus (PBS)

Begu (ROU) - Kung (SUI, LL)

Siegemund (ALL) - Sorribes Tormo (ESP)



Bouchard (CAN, WC) - Zidansek (SLO)

Giorgi (ITA) - Mertens (BEL, n°3)

Bogdan (ROU) bat Tsurenko (UKR, Q) forfait

Kr.Pliskova (RTC) bat Martic (CRO, n°2) : 6-1, 7-5



Premier tour

Halep (ROU, n°1) bat Hercog (SLO) : 6-1, 1-6, 7-6 (3)

Krejcikova (RTC, WC) bat Tig (ROU) : 6-4, 6-3

Frech (POL, LL) bat Ruse (ROU, Q) : 7-6 (8), 6-3

Rus (PBS) bat Pavlyuchenkova (RUS, n°6) : 7-5, 6-2



Begu (ROU) bat Sevastova (LET, n°9) : 6-2, 6-2

Kung (SUI, LL) bat Bolsova (ESP) : 6-4, 6-3

Siegemund (ALL) bat Sherif (EGY, Q) : 4-6, 6-0, 6-1

Sorribes Tormo (ESP) bat Strycova (RTC, n°7) : 7-6 (3), 6-1



Bouchard (CAN, WC) bat Kudermetova (RUS, n°8) : 6-0, 6-3

Zidansek (SLO) bat Siniakova (RTC) : 6-3, 3-6, 6-0

Giorgi (ITA) bat Kostyuk (UKR, Q) : 4-6, 6-2, 7-6 (4)

Mertens (BEL, n°3) bat Paolini (ITA) : 7-5, 4-6, 6-3



Tsurenko (UKR, Q) bat Alexandrova (RUS, n°5) : 6-2, 6-4

Bogdan (ROU) bat Sanders (AUS, LL) : 6-1, 6-1

Kr.Pliskova (RTC) bat Fruhvirtova (RTC, WC) : 6-2, 7-5

Martic (CRO, n°2) bat Gracheva (RUS) : 7-6 (2), 6-3