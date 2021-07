WTA - Prague : Krejcikova remporte son troisième titre

C'est décidément l'année de Barbora Krejcikova. Ce dimanche, la Tchèque, après Strasbourg puis ensuite et surtout Roland-Garros et pour sa cinquième finale disputée, a ajouté un troisième titre à son palmarès. Un titre acquis à domicile, et plus précisément du côté de Prague. En finale de ce tournoi WTA 250, sur dur, la 13eme joueuse mondiale, tête de série n°2, n'a laissé aucune chance à sa compatriote Tereza Martincova, 78eme joueuse mondiale et tête de série n°8. Résultat, une défaite en deux petits sets (6-2, 6-0) et 1h07 de jeu. Dans la première manche, c'est pourtant Tereza Martincova qui a obtenu, la première, deux balles de break, mais sans en convertir une seule. Sur le jeu suivant, c'est même elle qui s'est ensuite retrouvée en danger, mais son adversaire d'un soir n'est alors pas parvenue à ses fins. Ce n'était donc que partie remise. Alors que les deux joueuses étaient à égalité 2-2, Barbora Krejcikova a placé un coup d'accélérateur, pour enlever les quatre derniers jeux de ce set, avec un double break à la clé, et deux balles de débreak sauvées entretemps (6-2). Après ces quatre jeux, la 13eme joueuse mondiale en a rajouté six autres, ceux de la deuxième et dernière manche, puisqu'elle est parvenue à infliger une roue de bicyclette à sa concurrente, en convertissant trois de ses cinq nouvelles balles de break (6-0). Décidément, 2021 est donc un excellent millésime pour Barbora Krejcikova, qui ne voudra certainement pas s'arrêter en si bon chemin.



PRAGUE (République tchèque, WTA 250, dur, 198 090€)

Tenante du titre : Simona Halep (ROU)



Finale

Krejcikova (RTC, n°2) bat Martincova (RTC, n°8) : 6-2, 6-0



Demi-finales

Martincova (RTC, n°8) bat Minnen (BEL, n°9) : 6-3, 6-4

Krejcikova (RTC, n°2) bat Wang (CHN) : 6-1, 6-2



Quarts de finale

Martincova (RTC, n°8) bat Kuzmova (SLQ, WC) : 6-2, 6-2

Minnen (BEL, n°9) bat Sanders (AUS) : 6-2, 6-1

Wang (CHN) bat Min (USA) : 6-3, 6-3

Krejcikova (RTC, n°2) bat Siniakova (RTC, n°5) : 6-3, 6-0



Huitièmes de finale

Kuzmova (SLQ, WC) bat Sramkova (SLQ, Q) : 6-4, 7-5

Martincova (RTC, n°8) bat Muhammad (USA, Q) : 6-3, 6-4

Sanders (AUS) bat Parrizas Diaz (ESP) : 4-6, 6-3, 6-1

Minnen (BEL, n°9) bat Gasanova (RUS, LL) : 6-3, 7-6 (3)



Min (USA) bat Stojanovic (SER, n°7) : 3-6, 6-1, 6-4

Wang (CHN) bat Liang (TAI, LL) : 3-6, 7-5, 6-1

Siniakova (RTC, n°5) bat Smitkova (RTC) : 2-6, 7-6 (3), 6-3

Krejcikova (RTC, n°2) bat Bonaventure (BEL) : 7-6 (2), 6-4



1er tour

Sramkova (SLQ, Q) bat Kvitova (RTC, n°1) : 7-6 (5), 3-6, 6-4

Kuzmova (SLQ, WC) bat Barthel (ALL) : 2-6, 6-4, 6-3

Muhammad (USA, Q) bat Cabrera (AUS) : 3-6, 6-2, 6-2

Martincova (RTC, n°8) bat Murray Sharan (GBR) : 6-1, 6-4



Sanders (AUS) bat Bouzkova (RTC, n°4) : 3-6, 6-4, 6-2

Parrizas Diaz (ESP) bat Radwanska (POL, Q) : 6-2, 3-6, 6-1

Gasanova (RUS, LL) bat Havlickova (RTC, WC) : 6-2, 4-6, 6-4

Minnen (BEL, n°9) bat Gatto-Monticone (ITA) : 6-0, 4-6, 6-1



Stojanovic (SER, n°7) bat Diatchenko (RUS) : 6-7 (5), 6-1, 6-3

Min (USA) bat Stosur (AUS, WC) : 6-3, 2-6, 6-3

Wang (CHN) bat Kung (SUI) : 6-2, 6-2

Liang (TAI, LL) bat Perrin (SUI, Q) : 6-3, 6-4



Siniakova (RTC, n°5) bat Burrage (GBR, Q) : 6-0, 6-4

Smitkova (RTC) bat Inglis (AUS) : 6-2, 6-2

Bonaventure (BEL) bat Bains (GBR, Q) : 6-3, 6-2

Krejcikova (RTC, n°2) bat Shinikova (BUL, Q) : 6-2, 6-3