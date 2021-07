WTA - Prague : Finale 100% tchèque entre Krejcikova et Martincova

Le tennis tchèque est à la fête à Prague ! Quelques semaines après son titre à Roland-Garros, Barbora Krejcikova s’est offerte une nouvelle finale sur ses terres grâce à une victoire sur Xinyu Wang. Si les deux joueuses ont remporté leur première mise en jeu, la tête de série numéro 2 a alors haussé le ton pour empocher les cinq jeux suivants et le premier set. Une série que la Tchèque a prolongé avec les trois premiers jeux de la deuxième manche. Les débats se sont alors équilibrés mais c’est Barbora Krejcikova qui a eu le dernier mot, concluant la rencontre sur la mise en jeu de la Chinoise (6-1, 6-2 en 1h11’). Pour le titre, la 13eme joueuse mondiale devra en découdre avec sa compatriote Tereza Martincova. La tête de série numéro 8 a, pour cela, dominé la Belge Greet Minnen, neuvième dans la hiérarchie. Une rencontre qui a démarré avec trois breaks de suite qui ont permis à la 78eme mondiale de faire la course en tête. Ayant écarté deux balles de débreak dans le septième jeu, Tereza Martincova a ensuite conclu le premier set à sa première occasion. Un ascendant que la Tchèque a confirmé d’entrée avec le break dès le premier jeu puis un deuxième pour mener quatre jeux à un. Dos au mur, Greet Minnen a alors réagi pour effacer ses deux breaks de retard et revenir à quatre jeux partout. Mais le dernier coup de reins a été mis par Tereza Martincova qui a immédiatement pris le service de son adversaire avant de conclure sur son service, non sans écarter deux dernières balles de débreak (6-3, 6-4 en 1h28’).



PRAGUE (République tchèque, WTA 250, dur, 198 090€)

Tenante du titre : Simona Halep (ROU)



Finale

Martincova (RTC, n°8) - Krejcikova (RTC, n°2)



Demi-finales

Martincova (RTC, n°8) bat Minnen (BEL, n°9) : 6-3, 6-4

Krejcikova (RTC, n°2) bat Wang (CHN) : 6-1, 6-2



Quarts de finale

Martincova (RTC, n°8) bat Kuzmova (SLQ, WC) : 6-2, 6-2

Minnen (BEL, n°9) bat Sanders (AUS) : 6-2, 6-1

Wang (CHN) bat Min (USA) : 6-3, 6-3

Krejcikova (RTC, n°2) bat Siniakova (RTC, n°5) : 6-3, 6-0



Huitièmes de finale

Kuzmova (SLQ, WC) bat Sramkova (SLQ, Q) : 6-4, 7-5

Martincova (RTC, n°8) bat Muhammad (USA, Q) : 6-3, 6-4

Sanders (AUS) bat Parrizas Diaz (ESP) : 4-6, 6-3, 6-1

Minnen (BEL, n°9) bat Gasanova (RUS, LL) : 6-3, 7-6 (3)



Min (USA) bat Stojanovic (SER, n°7) : 3-6, 6-1, 6-4

Wang (CHN) bat Liang (TAI, LL) : 3-6, 7-5, 6-1

Siniakova (RTC, n°5) bat Smitkova (RTC) : 2-6, 7-6 (3), 6-3

Krejcikova (RTC, n°2) bat Bonaventure (BEL) : 7-6 (2), 6-4



1er tour

Sramkova (SLQ, Q) bat Kvitova (RTC, n°1) : 7-6 (5), 3-6, 6-4

Kuzmova (SLQ, WC) bat Barthel (ALL) : 2-6, 6-4, 6-3

Muhammad (USA, Q) bat Cabrera (AUS) : 3-6, 6-2, 6-2

Martincova (RTC, n°8) bat Murray Sharan (GBR) : 6-1, 6-4



Sanders (AUS) bat Bouzkova (RTC, n°4) : 3-6, 6-4, 6-2

Parrizas Diaz (ESP) bat Radwanska (POL, Q) : 6-2, 3-6, 6-1

Gasanova (RUS, LL) bat Havlickova (RTC, WC) : 6-2, 4-6, 6-4

Minnen (BEL, n°9) bat Gatto-Monticone (ITA) : 6-0, 4-6, 6-1



Stojanovic (SER, n°7) bat Diatchenko (RUS) : 6-7 (5), 6-1, 6-3

Min (USA) bat Stosur (AUS, WC) : 6-3, 2-6, 6-3

Wang (CHN) bat Kung (SUI) : 6-2, 6-2

Liang (TAI, LL) bat Perrin (SUI, Q) : 6-3, 6-4



Siniakova (RTC, n°5) bat Burrage (GBR, Q) : 6-0, 6-4

Smitkova (RTC) bat Inglis (AUS) : 6-2, 6-2

Bonaventure (BEL) bat Bains (GBR, Q) : 6-3, 6-2

Krejcikova (RTC, n°2) bat Shinikova (BUL, Q) : 6-2, 6-3