WTA - Prague : Ferro forfait, Sevastova balayée

Il n'y aura pas de doublé Palerme - Prague pour Fiona Ferro ! La joueuse française, victorieuse du tournoi de reprise italien dimanche et désormais 44eme joueuse mondiale (le meilleur classement de sa carrière) a préféré renoncer au tournoi tchèque, car elle souffre d'une côte. Ferro, qui aurait pu devenir n°1 française au détriment de Kristina Mladenovic en cas de bonne performance sur la terre tchèque, devait affronter l'Espagnole Aliona Bolsova au premier tour. Un premier tour qui a vu l'élimination, ce mardi, de la tête de série n°9 Anastasija Sevastova. La Lettone, 43eme mondiale, a subi la loi de la Roumaine Irina Begu : 6-2, 6-2 en 1h02, dans un match où elle a perdu six fois son service. C'est déjà la deuxième tête de série qui disparaît, après Veronika Kudermetova (n°8) lundi, lors d'une journée où un seul match a pu aller à son terme en raison de la pluie.

Ça passe pour Martic

Tout s'est bien passé en revanche pour la tête de série n°2, Petra Martic. La 14eme joueuse mondiale, demi-finaliste à Palerme, a dominé la Russe Varvara Gracheva (101eme) sur le score de 7-6, 6-3 en 1h48. La Croate a mené 3-1 dans les deux sets, avant de perdre son service d'avance. Dans la première manche, elle a dû attendre le tie-break, remporté, 7-2, pour faire à nouveau la différence, alors que la deuxième, elle a rebreaké dans la foulée pour mener 4-2 et s'imposer.



PRAGUE (République tchèque, terre battue, WTA International, 191 282€)

Tenante du titre : Jil Teichmann (SUI)



Premier tour

Halep (ROU, n°1) - Hercog (SLO)

Tig (ROU) - Krejcikova (RTC, WC)

Frech (POL, LL) - Ruse (ROU, Q)

Rus (PBS) - Pavlyuchenkova (RUS, n°6)



Begu (ROU) bat Sevastova (LET, n°9) : 6-2, 6-2

Bolsova (ESP) - Kung (SUI, LL)

Siegemund (ALL) - Sherif (EGY, Q)

Sorribes Tormo (ESP) - Strycova (RTC, n°7)



Bouchard (CAN, WC) bat Kudermetova (RUS, n°8) : 6-0, 6-3

Zidansek (SLO) - Siniakova (RTC)

Giorgi (ITA) - Kostyuk (UKR, Q)

Paolini (ITA) - Mertens (BEL, n°3)



Alexandrova (RUS, n°5) - Tsurenko (UKR, Q)

Bogdan (ROU) - Sanders (AUS, LL)

Kr.Pliskova (RTC) - Fruhvirtova (RTC, WC) interrompu par la pluie à 3-2

Martic (CRO, n°2) bat Gracheva (RUS) : 7-6 (2), 6-3