WTA - Prague : Direction les quarts de finale pour Bouchard

Eugénie Bouchard continue sur sa lancée. La Canadienne, retombée au 330eme rang mondial, verra les quarts de finale du tournoi WTA de Prague. Une qualification acquise de haute lutte après quasiment trois heures de jeu face à la Slovène Tamara Zidansek. Dès les premiers échanges, les deux joueuses n’ont rien lâché et, à chaque fois qu’Eugénie Bouchard a pu breaker, son adversaire est revenue à hauteur mais, au terme d’un jeu décisif à sens unique, c’est bien la native de Montréal qui a eu le dernier mot. Comme dans le premier set, le deuxième a vu la Canadienne breaker en premier avant de voir la 72eme joueuse au classement WTA de revenir à hauteur. Sauf que, cette fois, c’est bien cette dernière qui a remporté le jeu décisif après en avoir remporté les cinq premiers points. Sans doute entamé physiquement, Tamara Zidansek a cédé dans la dernière manche face à une Eugénie Bouchard qui a participé à des tournois aux Etats-Unis pendant la pause forcée du circuit WTA. Deux breaks et une seule balle de débreak à sauver au dernier moment ont permis à l’ancienne numéro 5 mondiale de s’imposer (7-6, 6-7, 6-2 en 2h56’) et de rejoindre Elise Mertens en quarts de finale. L’Espagnole Sara Sorribes Tormo, tombeuse de Lara Siegemund (6-2, 6-3 en 1h43’) s’est également qualifiée et retrouvera Irina-Camelia Begu ou Leonie Kung pour une place dans le dernier carré.



PRAGUE (République tchèque, terre battue, WTA International, 191 282€)

Tenante du titre : Jil Teichmann (SUI)



Quarts de finale

Halep (ROU, n°1) ou Krejcikova (RTC, WC) - Frech (POL, LL) ou Rus (PBS)

Begu (ROU) ou Kung (SUI, LL) - Sorribes Tormo (ESP)

Bouchard (CAN, WC) - Mertens (BEL, n°3)

Bogdan (ROU) - Kr.Pliskova (RTC)



Huitièmes de finale

Halep (ROU, n°1) - Krejcikova (RTC, WC)

Frech (POL, LL) - Rus (PBS)

Begu (ROU) - Kung (SUI, LL)

Sorribes Tormo (ESP) bat Siegemund (ALL) : 6-2, 6-3



Bouchard (CAN, WC) bat Zidansek (SLO) : 7-6 (2-, 6-7 (2), 6-2

Mertens (BEL, n°3) bat Giorgi (ITA) : 6-4, 6-2

Bogdan (ROU) bat Tsurenko (UKR, Q) forfait

Kr.Pliskova (RTC) bat Martic (CRO, n°2) : 6-1, 7-5



Premier tour

Halep (ROU, n°1) bat Hercog (SLO) : 6-1, 1-6, 7-6 (3)

Krejcikova (RTC, WC) bat Tig (ROU) : 6-4, 6-3

Frech (POL, LL) bat Ruse (ROU, Q) : 7-6 (8), 6-3

Rus (PBS) bat Pavlyuchenkova (RUS, n°6) : 7-5, 6-2



Begu (ROU) bat Sevastova (LET, n°9) : 6-2, 6-2

Kung (SUI, LL) bat Bolsova (ESP) : 6-4, 6-3

Siegemund (ALL) bat Sherif (EGY, Q) : 4-6, 6-0, 6-1

Sorribes Tormo (ESP) bat Strycova (RTC, n°7) : 7-6 (3), 6-1



Bouchard (CAN, WC) bat Kudermetova (RUS, n°8) : 6-0, 6-3

Zidansek (SLO) bat Siniakova (RTC) : 6-3, 3-6, 6-0

Giorgi (ITA) bat Kostyuk (UKR, Q) : 4-6, 6-2, 7-6 (4)

Mertens (BEL, n°3) bat Paolini (ITA) : 7-5, 4-6, 6-3



Tsurenko (UKR, Q) bat Alexandrova (RUS, n°5) : 6-2, 6-4

Bogdan (ROU) bat Sanders (AUS, LL) : 6-1, 6-1

Kr.Pliskova (RTC) bat Fruhvirtova (RTC, WC) : 6-2, 7-5

Martic (CRO, n°2) bat Gracheva (RUS) : 7-6 (2), 6-3