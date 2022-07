WTA - Prague : Cornet stoppée en huitièmes de finale

Il n’y aura pas de quart de finale à Prague pour Alizé Cornet. La Niçoise, tête de série numéro 5, a chuté en trois manches face à Linda Noskova en huitièmes de finale. Une rencontre qui a démarré par un break pour chacune des deux joueuses mais c’est bien la Tchèque qui a pris l’ascendant afin de mener quatre jeux à deux. La 112eme mondiale a tenu cet avantage jusqu’à servir pour le gain du premier set mais la Tchèque a vacillé et laissé la Française revenir à hauteur. Reprenant immédiatement ses esprits, Linda Noskova a su aller chercher un nouveau break et, cette fois, conclure la manche sur son service. C’est alors Alizé Cornet qui a fait le jeu et a nettement dominé son adversaire. Avec deux breaks, l’un autoritaire et l’autre plus accroché, la 38eme mondiale a fait la course en tête et n’a laissé qu’un seul petit jeu à son adversaire.

Cornet n’a pas tenu la distance

Sans concéder le moindre point sur son dernier engagement, la Niçoise a égalisé à une manche partout pour relancer le match. Sentant son adversaire en difficulté, Alizé Cornet a continué d’appuyer là où ça faisait mal et, après avoir écarté deux balles de break, elle a pris les devant dans ce dernier set et mené trois jeux à un. Mais, après avoir tenu bon, la Tricolore a connu un trou d’air dans le huitième jeu. A sa septième occasion, Linda Noskova a pu égaliser à quatre jeux partout. Résistant quand son adversaire a eu une balle de break à cinq jeux partout, la Tchèque est allée chercher un jeu décisif qui a connu un scenario fou. Menant six points à deux, Linda Noskova a manqué quatre balles de match puis une cinquième après avoir une nouvelle fois pris le service d’Alizé Cornet. Mais la 112eme mondiale a fini par avoir le dernier mot (7-5, 1-6, 7-6 en 2h27’) et rejoint Nao Hibino en quarts de finale à Prague.