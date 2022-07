WTA - Prague : Cornet débute bien sa saison estivale sur dur

Après son huitième de finale à Wimbledon, où elle a notamment battu la n°1 mondiale Iga Swiatek, Alizé Cornet avait le choix de reprendre la compétition sur terre battue à Varsovie ou sur dur à Prague. Elle a choisi la République tchèque, où elle est tête de série n°5 cette semaine.Les deux joueuses n'étaient pas dans un grand jour au service (6 doubles-fautes et 36% de premières balles pour la Française, 10 doubles-fautes et 40% pour la Russe) mais Cornet a su hausser son niveau quand il le fallait. Alors qu'elle menait 3-1 dans le premier set et que Zakharova avait débreaké pour revenir à 3-2, la 38eme joueuse mondiale a accéléré pour remporter trois jeux de suite, et donc la manche. Dans le deuxième, elle a rapidement mené 4-0, et a laissé filer l'un de ses breaks d'avance (4-2), mais a su conclure sans problème à 5-3, sur sa deuxième balle de match. Alizé Cornet partira encore favorite de son huitième de finale, contre la lucky-loser russe Vikhlyantseva ou l'invitée tchèque Noskova.