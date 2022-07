WTA - Prague : Bouzkova rejoint Noskova dans le dernier carré

🇨🇿ČESKÉ semifinále✅@MarieBouzkova zvládla čtvrtfinálový zápas s přehledem a o finále se utká s Lindou Noskovou.💙

/ Czech semi-final checked.✅@MarieBouzkova won her quarter-final match in straight sets and will face Linda Nosková for the spot in the final.🙏

📷:Daniils Kulakovs pic.twitter.com/EOowMe4sir