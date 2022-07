WTA - Prague : Bouzkova ouvre son palmarès à domicile

🇨🇿 Czech it out 🇨🇿

Bouzkova n’a pas cédé

Après quatre échecs, Marie Bouzkova a vaincu le signe indien. Dans sa ville natale, la Tchèque a ouvert son palmarès en venant à bout d’Anastasia Potapova en deux manches sèches. Face à une adversaire qui a eu de grandes difficultés à entrer dans le match, la 66eme joueuse mondiale a su poser son jeu. Ne connaissant pas le moindre souci sur ses mises en jeu, avec seulement cinq points concédés dans le premier set, Marie Bouzkova a poussé son adversaire à la faute à de trop nombreuses reprises. Le résultat a été trois balles de break converties sur quatre obtenues. Devant un public acquis à sa cause, la Tchèque a scellé le sort de la première manche au bout de seulement 27 petites minutes. Le deuxième set a démarré sur des bases totalement opposées. En effet, aucune des deux joueuses n’a été sereine au service.Sur sa lancée, Marie Bouzkova a breaké d’entrée mais Anastasia Potapova, ne voulant pas revivre le cauchemar du début de match, a immédiatement répliqué. Toutefois, ayant l’ascendant dans le jeu, la Tchèque a repris l’avantage au tableau d’affichage… pour mieux se faire débreaker dans la foulée, cette fois sur un jeu blanc. Anastasia Potapova n’a toutefois pas su maintenir son adversaire sous pression et a concédé une nouvelle fois son service, la fois de trop. Marie Bouzkova a tenu son engagement sans concéder le moindre point et repris sa marche en avant. Si elle a manqué une balle de triple break, c’est bien sur le service de la Russe que la 66eme mondiale a conclu cette rencontre, sur une énième faute directe de son adversaire (6-0, 6-3 en 1h11’). Marie Bouzkova ne pouvait sans doute pas espérer meilleur endroit pour soulever son premier trophée.