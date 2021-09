WTA - Portoroz : Première finale et premier titre pour Jasmine Paolini

Première finale et premier titre pour Jasmine Paolini ! A 25 ans, l’Italienne a ouvert son palmarès à l’issue d’une finale bouclée en deux manches face à Alison Riske, tête de série numéro 3 à Portoroz. Toutefois, avant de s’expliquer, les deux joueuses ont dû faire preuve de patience. En raison d’une météo contraire, le début de cette finale a été décalé de trois heures. Une rencontre qui a débuté par un échange de breaks qui a tourné en faveur de l’Américaine qui, avec un double break, a pu servir pour remporter le premier set. C’est alors que la 38eme mondiale a coincé. Dans l’incapacité d’obtenir la moindre balle de set, Alison Riske a vu Jasmine Paolini faire totalement son retard pour l’emmener au jeu décisif. Un tiebreak marqué par l’incapacité des deux joueuses à remporter les points disputés sur leur service mais qui a fini par tourner en faveur de l’Italienne. Grâce à un jeu blanc, la 87eme mondiale a fait le break d’entrée mais, après avoir retardé l’échéance en sauvant trois balles de débreak, elle n’a pu empêcher Alison Riske de revenir à deux jeux partout… sans savoir que c’était le dernier jeu remporté par l’Américaine dans cette finale. En effet, Jasmine Paolini a ensuite pris le contrôle des échanges et, prenant à deux reprises le service de son adversaire, s’est offert le droit de servir pour le match. Sans trembler et à sa première occasion, l’Italienne a scellé le sort de la rencontre (7-6, 6-2 en 1h46’) pour débloquer son palmarès. Avec ce titre, Jasmine Paolini va remonter au 64eme rang mondial, son meilleur classement en carrière.



PORTOROZ (Slovénie, WTA 250, dur extérieur, 199 174€)

Tenante du titre (en 2010) : Anna Chakvetadze (RUS)



Finale

Paolini (ITA) bat Riske (USA, n°3) : 7-6 (4), 6-2



Demi-finales

Riske (USA, n°3) bat Juvan (SLO) : 6-0, 6-4

Paolini (ITA) bat Putintseva (KAZ, n°2) : 1-6, 6-3, 6-4



Quarts de finale

Juvan (SLO) bat Zidansek (SLO, n°5) : 7-6 (4), 6-3

Riske (USA, n°3) bat Mladenovic (FRA) : 6-4, 6-1

Paolini (ITA) bat Cirstea (ROU, n°4) : 6-4, 4-6, 6-1

Putintseva (KAZ, n°2) bat Bronzetti (ITA, Q) : 6-3, 6-2



Huitièmes de finale

Juvan (SLO) bat Krunic (SER, Q) : 7-6 (1), 6-4

Zidansek (SLO, n°5) bat Kalinina (UKR) : forfait

Riske (USA, n°3) bat Kuzmova (SLQ, Q) : 3-6, 6-3, 6-3

Mladenovic (FRA) bat Konjuh (CRO) : 6-0, 6-4



Paolini (ITA) bat Kalinskaya (RUS) : 6-3, 6-2

Cirstea (ROU, n°4) bat Martincova (RTC) : 7-5, 6-2

Bronzetti (ITA, Q) bat Pera (USA) : 2-6, 6-3, 6-3

Putintseva (KAZ, n°2) bat Boulter (GBR, Q) : 6-3, 6-1



Premier tour

Juvan (SLO) bat Martic (CRO, n°1) : 6-3, 6-4

Krunic (SER, Q) bat Falkner (SLO) : 6-3, 6-1

Kalinina (UKR) bat Errani (ITA) : 7-6 (3), 6-2

Zidansek (SLO, n°5) bat Ferrando (ITA, Q) : 6-1, 6-1



Riske (USA, n°3) bat Lovric (SLO) : 7-5, 6-3

Kuzmova (SLQ, Q) bat Mrdeza (CRO, Q) : 6-2, 6-3

Mladenovic (FRA) bat Radisic (SLO) : 4-6, 6-1, 6-2

Konjuh (CRO) bat Vekic (CRO, n°8) : 0-6, 6-3, 6-2



Paolini (ITA) bat Yastremska (UKR, n°6) : 7-6 (5), 4-1 abandon

Kalinskaya (RUS) bat Kovinic (MNE) : 6-0, 6-4

Martincova (RTC) bat Kucova (SLQ) : 6-4, 6-1

Cirstea (ROU, n°4) bat Watson (GBR) : 6-1, 6-3



Bronzetti (ITA, Q) bat Peterson (SUE, n°7) : 6-3, 6-3

Pera (USA) bat Ferro (FRA) : 6-4, 6-3

Boulter (GBR, Q) bat Zavatska (UKR) : 7-5, 6-3

Putintseva (KAZ, n°2) bat Cristian (ROU) : 6-4, 6-4