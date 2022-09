Après deux défaites de suite en Amérique du Nord, Diane Parry a renoué avec le succès en Europe. Engagée cette semaine en Slovénie à Portoroz, la Française s'est montrée renversante ce mardi lors de son entrée en lice face à Dona Vekic. Malmenée dans un premier temps par la Croate, la native de Nice s'est finalement imposée en trois sets (2-6, 6-4, 6-1) et 2h28 de jeu, au 1er tour de ce tournoi WTA 250. Breakée deux fois d'entrée et rapidement menée 4-0, la 71eme mondiale n'a ensuite pas pu refaire son retard sur son adversaire du jour, qui a logiquement empoché la première manche en réussissant à conserver son avance. En début de deuxième set, Parry a ensuite dû s'employer à nouveau pour ne pas voir Vekic s'envoler et a dû sauver trois balles de break, à 0-0. Cette belle frayeur passée, la Française semblait aller mieux et a mené 3-0, avant de craquer et de voir la Croate revenir et passer devant (4-3).

Parry a réagi au bon moment

Dos au mur, la Niçoise a alors parfaitement réagi pour remporter les trois jeux suivants et ainsi recoller à une manche partout. Dans la continuité, la 71eme mondiale au classement WTA n'a derrière laissé que des miettes à son adversaire, alors méconnaissable sur le court. Grâce à deux breaks, à 1-0 et 4-1, Parry a pu faire la différence dans ce dernier set et a fini par l'emporter sur sa deuxième balle de match. Au 2eme tour à Portoroz, Parry a désormais rendez-vous avec la Russe Anastasia Potapova. Lundi, cette dernière, tête de série numéro 9 en Slovénie, a dominé l'Américaine Claire Liu (6-4, 7-6) pour continuer son chemin. De son côté, Vekic enchaîne une 3eme défaite de suite. Dans les autres rencontres du jour, on notera l'élimination d'entrée de l'Australienne Alja Tomljanovic, tête de série numéro 8, qui a été battue par la Roumaine Ana Bogdan (7-5, 4-6, 6-1).

Rybakina par un trou de souris

Tête de série n°3 du tournoi, la gagnante de Wimbledon Elena Rybakina verra bien le deuxième tour également, mais il s'en est fallu de très peu pour que ce ne soit pas le cas. Le Kazakhe a en effet dû batailler pendant 3h24 face à la 173eme mondiale Laura Siegemund, avant de l'emporter 6-7, 6-4, 7-6. Malgré ses 15 aces (8 doubles-fautes pour son adversaire), Rybakina a perdu son service à quatre reprises. Elle a manqué deux balles de set à 5-4 dans la première manche, puis en a sauvé trois à 6-5, avant de la perdre au tie-break (7-4). La 25eme mondiale a égalisé à une manche partout grâce à un break à 2-2, et dans la troisième, elle a été menée 4-1, puis est revenue à 5-5, avant de l'emporter 10-8 au tie-break sur sa cinquième balle de match, après en avoir sauvé une à 7-6 ! Il faudra hisser son niveau de jeu contre Martincova en huitièmes de finale...