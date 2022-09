WTA - Portoroz : Parry pourra avoir des regrets

Parry va décrocher son meilleur classement en carrière

Diane Parry ne verra pas le dernier carré à Portoroz. Dernière Française en lice dans un tournoi WTA cette semaine, la jeune tricolore a été battue en quarts de finale en Slovénie par Anna-Lena Friedsam, pourtant largement moins bien classée qu'elle (71eme contre 213eme).. Dans le premier set, Parry a largement dominé son adversaire, en breakant d'entrée, puis en enchaînant quatre jeux à partir de 2-1, le tout sans laisser la moindre occasion de débreak à son adversaire. Sur sa lancée, la Française a breaké d'entrée de deuxième manche (2-0), puis Friedsam a débreaké (2-1), avant que Parry ne reprenne le service adverse pour mener 3-1, puis 4-1. La victoire semblait alors lui tendre les bras, surtout lorsqu'elle a mené 0-40 sur la mise en jeu de l'Allemande, mais la joueuse de 20 a manqué ces trois balles de 5-2 !Parry a été punie de ne pas avoir réussi à tuer le match : sur le jeu suivant, Friedsam a débreaké pour revenir à 3-4 sur sa première occasion, puis a tenu jusqu'au tie-break, qu'elle a remporté 7-4 après avoir mené 4-0 d'entrée. Pas abattue, Parry a encore breaké d'entrée de troisième set, mais l'Allemande a débreaké dans la foulée. Les deux joueuses se sont encore échangé les breaks en milieu de set, même si Parry n'a rien lâché en se procurant trois balles de débreak. La Française finit la rencontre avec 6 aces, 7 doubles-fautes et 5 breaks concédés, et pourra nourrir des regrets au terme de cette partie. Néanmoins, la Parisienne ce consolera lundi en décrochant le meilleur classement de sa carrière (65eme environ). On la retrouvera dans dix jours au nouveau tournoi de Tallinn, en Estonie.