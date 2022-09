WTA - Portoroz : Haddad Maia ne verra pas le dernier carré, Rybakina passe sur forfait

Elle a fini par céder. Ce vendredi, la Brésilienne Beatriz Haddad Maia, 18eme joueuse mondiale et tête de série n°2, a été éliminée en quarts de finale du tournoi WTA 250 de Portoroz en Slovénie, sur dur, par la Roumaine Ana Bogdan, 65eme joueuse mondiale, en trois sets (6-1, 1-6, 7-5) et 2h39 de jeu. Dans la première manche, la Brésilienne a perdu ses deux premiers services, avec pourtant une balle sauvée sur le premier puis trois sur le deuxième et dernier. Tout en ayant également gâché, entre les deux, trois opportunités de débreak. Pour se retrouver ensuite rapidement menée 5-0. A 5-1, la Roumaine a servi pour le gain de cette première manche. Malgré une balle de débreak à sauver, Ana Bogdan a fini par parvenir à ses fins, à sa deuxième opportunité (6-1). Dans la deuxième manche, cette fois, c'est la moins bien classée des deux qui a alors perdu ses deux premiers services, pour se retrouver, là aussi, menée assez rapidement 5-0.

Haddad Maia a fini par craquer

Sur sa mise en jeu suivante, la 65eme joueuse mondiale a alors dû sauver deux balles de set, synonyme alors de roue de bicyclette à son encontre. Mais c'est finalement sur son propre service que son adversaire du jour a fini par avoir le dernier mot, pour égaliser à une manche partout (6-1). Enfin, dans la troisième et dernière manche, Beatriz Haddad Maia a été la première à perdre son service, à 2-1, avant de s'y reprendre à deux fois pour débreaker, à 4-2. A 6-5, la mieux classée des deux servait alors pour rester en vie dans cette rencontre. Mais la Roumaine lui a donc pris un ultime service, pour conclure cette rencontre (7-5) et valider son ticket pour les demi-finales. Un dernier carré où elle affrontera la Kazakhe Elena Rybakina, 25eme joueuse mondiale et tête de série n°3, qui a profité du forfait de l'Ukrainienne Lesia Tsurenko, 92eme joueuse mondiale, pour passer ce cap des quarts de finale.