Le tournoi de Portoroz est déjà terminé pour Fiona Ferro. L'ancienne numéro 1 française redescendue au 86eme rang mondial a mordu la poussière d'entrée en Slovénie. Opposée à Bernarda Pera dix jours après avoir quitté l'US Open sur un 6-0 dans le troisième set en faveur de la Polonaise face à Iga Swiatek, Ferro n'a pas pesé lourd (défaite 6-4, 6-3 en 1h33) face à l'Américaine, presque aussi mal classée qu'elle à la WTA (90eme). Un affront que notre représentante n'avait plus connu depuis le mois de juillet dernier à Hambourg, où elle avait déjà pris la porte après son premier match, perdu face à l'Italienne Errani. A l'époque, il s'agissait de la quatrième élimination de suite de Ferro au premier tour d'un tournoi (cela lui était également arrivé à Birmingham, Eastbourne et Wimbledon). L'intéressée se serait bien passée de regoûter à ce sentiment de quitter d'entrée le tableau. Elle peut d'autant le regretter qu'elle avait réussi la première ce lundi dans les deux sets à faire le break. Dans la première manche, elle l'avait même fait à deux reprises. Dans les deux cas, elle ne s'est pas montré capable de conserver son avance et c'est à chaque fois Pera qui a eu le dernier mot.

Mladenovic a dû batailler

Contrairement à sa compatriote, Kristina Mladenovic verra le deuxième tour du tournoi slovène. Toutefois, quinze jours après avoir bu la tasse d'entrée à l'US Open face à la Russe Rakhimova, 109eme au classement, la Française a eu besoin de trois sets (4-6, 6-1, 6-2) et de près de deux heures (1h56) pour venir à bout cette fois de la... 535eme au classement. "Kiki", 68eme au classement, a même été menée un set à rien par la jeune Slovène de 21 ans Nika Radisic avant de réagir et de ne plus laisser que des miettes à la joueuse locale sur ses terres.



PORTOROZ (Slovénie, WTA 250, dur extérieur, 199 174€)

Tenante du titre (en 2010) : Anna Chakvetadze (RUS)



Premier tour

Martic (CRO, n°1) - Juvan (SLO)

Q - Falkner (SLO)

Errani (ITA) - Kalinina (UKR)

Q - Zidansek (SLO, n°5)



Riske (USA, n°3) - Lovric (SLO)

Q - Q

Mladenovic (FRA) bat Radisic (SLO) : 4-6, 6-1, 6-2

Konjuh (CRO) - Vekic (CRO, n°8)



Yastremska (UKR, n°6) - Paolini (ITA)

Kovinic (MNE) - Kalinskaya (RUS)

Martincova (RTC) - Kucova (SLQ)

Watson (GBR) - Cirstea (ROU, n°4)



Peterson (SUE, n°7) - Q

Pera (USA) bat Ferro (FRA) : 6-4, 6-3

Zavatska (UKR) - Q

Cristian (ROU) - Putintseva (KAZ, n°2)