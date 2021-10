WTA : Pliskova qualifiée pour son cinquième Masters

Toujours pas de titre en 2021 pour Pliskova mais trois finales...

Elles sont désormais quatre joueuses à être assurées de disputer le Masters WTA, à Guadalaja (Mexique), en novembre prochain. Après la numéro 1 mondiale Ashleigh Barty, sa dauphine Aryna Sabalenka (2eme) et Barbora Krejcikova, numéro 5 mondiale et lauréate du dernier Roland-Garros,Officiellement qualifiée depuis lundi,après les quatre premières participations, en 2016, 2017, 2018 et 2019, de celle qui n'a plus manqué le rendez-vous depuis cinq ans (l'épreuve avait été annulée en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19). Eliminée d'entrée en 2016 pour ses débuts dans la compétition,Quatrième au classement au coup d'envoi de la saison cette année, Pliskova, battue à Rome en mai (par Iga Swiatek) pour sa première finale en 2021, a de nouveau buté ensuite sur la dernière marche à Montréal (défaite contre Camila Giorgi) mais surtoutdepuis le début de sa carrière après celle de 2016 à l'US Open, où c'est cette fois Angelique Kerber qui avait joué un vilain tour à celle qui attend toujours son premier sacre dans un Majeur. En lice à Indian Wells, la quatrième joueuse qualifiée à ce jour pour le Masters de Guadalajara ne disputera pas en revanche la Billie Jean King Fed Cup avec son pays., et peut-être également son premier titre de la saison si elle ne remporte pas le WTA 1000 d'Indian Wells un peu plus tôt.