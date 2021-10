WTA : Pliskova et Jabeur passent, pas Muguruza

Victorieuse du gros tournoi de Chicago la semaine passée, Garbine Muguruza, tête de série n°5, est tombée de haut à Indian Wells en étant éliminée dès le deuxième tour. L'Espagnole a subi la loi d'Ajla Tomljanovic sur le score de 6-3, 1-6, 6-3 en 1h53, dans un match marqué par onze breaks, où elle s'est complètement écroulée à partir de 3-3 dans le dernier set. Deux autres têtes de série sont tombées en ce début de journée, mais elles sont moins bien classées que l'Espagnole : Sara Sorribes Tormo (n°28) éliminée par Anna Kalinskaya en trois sets (6-3, 4-6, 6-2) après avoir perdu six fois son service, et Camila Giorgi (n°30), tombée face à Amanda Anisimova, victorieuse 6-4, 6-1 en 1h24, profitant notamment des 11 doubles-fautes de l'Italienne.

Jabeur a souffert

En revanche, tout s'est bien passé pour la tête de série n°1, Karolina Pliskova, qui a dominé la qualifiée polonaise Magdalena Frech 7-5, 6-2 en 1h20 grâce notamment à 6 aces et en revenant de 3-4 à 7-5 dans le premier set avant de dérouler dans le deuxième. Ca passe aussi pour Ons Jabeur (n°12), qui a souffert mais a fini par battre Anastasija Sevastova 6-2, 6-7, 6-3 en 1h57 en ne perdant qu'une fois son service. Tamara Zidansek (n°26) a également eu besoin de trois sets pour éliminer Ana Konjuh : 6-4, 5-7, 6-3 en 2h14 dans un match à onze breaks et 23 doubles-fautes au total !



INDIAN WELLS (Etats-Unis, WTA 1000, dur extérieur, 7 024 656€)

Tenante du titre (en 2019) : Bianca Andreescu (CAN)



Deuxième tour

Ka.Pliskova (RTC, n°1) bat Frech (POL, Q) : 7-5, 6-2

Sherif (EGY) - Haddad Maia (BRE, LL)

Kontaveit (EST, n°18) - Trevisan (ITA, Q)

Riske (USA) - Andreescu (CAN, n°16)



Jabeur (TUN, n°12) bat Sevastova (LET) : 6-2, 6-7 (5), 6-3

Davis (USA) - Collins (USA, n°22)

Kalinskaya (RUS, Q) bat Sorribes Tormo (ESP, n°28) : 6-3, 4-6, 6-2

Golubic (SUI) - Sakkari (GRE, n°6)



Krejcikova (RTC, n°3) - Diyas (KAZ, Q)

Anisimova (USA) bat Giorgi (ITA, n°30) : 6-4, 6-1

Badosa (ESP, n°21) - Yastremska (UKR)

Garcia (FRA) - Gauff (USA, n°15)



Kerber (ALL, n°10) - Siniakova (RTC)

Sharma (AUS, Q) - Kasatkina (RUS, n°20)

Zidansek (SLO, n°26) bat Konjuh (CRO) : 6-4, 5-7, 6-3

Tomljanovic (AUS) bat Muguruza (ESP, n°5) : 6-3, 1-6, 6-3



Kvitova (RTC, n°7) bat Rus (PBS) : 6-2, 6-2

Azarenka (BIE, n°27) bat Linette (POL) : 7-5, 3-0 abandon

Sasnovich (BIE) bat Raducanu (GBR, n°17, WC) : 6-2, 6-4

Halep (ROU, n°11) bat Kostyuk (UKR) : 7-6 (2), 6-1



Paolini (ITA, LL) bat Mertens (BEL, n°14) : 3-6, 6-4, 6-4

Pegula (USA, n°19) bat Stephens (USA) : 6-2, 6-3

Cirstea (ROU, n°32) bat Doi (JAP) : 6-2, 6-3

Svitolina (UKR, n°4) bat Martincova (RTC) : 6-2, 7-5



Rogers (USA) bat Kucova (SLQ, LL) : 6-2, 6-2

Begu (ROU) bat Teichmann (SUI, n°31) : 7-5, 6-1

Fernandez (CAN, n°23) bat Cornet (FRA) : 6-2, 6-3

Pavlyuchenkova (RUS, n°9) bat Keys (USA) : 6-3, 6-1



Putintseva (KAZ) bat Rybakina (KAZ, n°13) : 6-2, 7-6 (5)

Ostapenko (LET, n°24) bat Hsieh (TPE) : 6-3, 6-0

Kudermetova (RUS, n°25) bat Samsonova (RUS) : 6-2, 6-3

Swiatek (POL, n°2) bat Martic (CRO) : 6-1, 6-3