WTA - Phillip Island : Cornet et Kenin tombent de haut

Organisé pour les joueuses ayant été rapidement éliminées de l'Open d'Australie, le Phillip Island Trophy n'aura pas duré bien longtemps pour Alizé Cornet et Sofia Kenin. La Française, 54eme mondiale, s'est inclinée dès son entrée en lice face à la 739eme mondiale, Kimberly Birrell, invitée par les organisateurs : 6-2, 7-5 en 1h55. Cornet, qui a fait part de sa lassitude à Melbourne, confiant même qu'il s'agissait peut-être de sa dernière saison professionnelle, est passée à côté de son début de match, en se retrouvant menée 5-0. Elle a réussi un débreak, mais le réveil s'est avéré bien trop tardif. Dans la deuxième manche, c'est la Française qui a mené 2-0 puis 4-1, mais Birrell est revenue à 4-4. Cornet a ensuite manqué trois balles de set à 5-4 sur le service adverse, puis a été breakée à 5-5. Sur sa cinquième occasion, l'Australienne est parvenue à décrocher l'une des plus belles victoires de sa carrière. On reverra Cornet lors du tournoi de Lyon, la première semaine de mars.

Kenin a craqué

Sofia Kenin, tenante du titre à l'Open d'Australie mais éliminée dès le deuxième tour cette année, a demandé une wild-card pour jouer ce Phillip Island Trophy et était exemptée de premier tour. Mais l'Américaine s'est inclinée 2-6, 7-6, 6-4 en 2h30 contre une joueuse même pas classée, l'Australienne Olivia Gadecki, âgée de 18 ans ! La n°4 mondiale a parfaitement entamé le match en remportant le premier set sans avoir la moindre balle de break à défendre. Puis elle a breaké d'entrée de deuxième manche, avant de voir son adversaire égaliser à 2-2 puis manquer cinq balles de set à 5-4 et 6-5. C'est donc au tie-break que Gadecki a égalisé à un set partout (7-4). Dans le troisième set, Kenin a manqué cinq balles de 4-2, et c'est finalement elle qui a craqué la première, à 4-4. L'Australienne a eu deux balles de débreak à sauver mais a fini par conclure et s'offrir ce succès retentissant ! A noter également lors de cette journée de dimanche la victoire de la tête de série n°16, Rebecca Peterson, sur le score de 6-4, 4-6, 6-3 contre Anastasia Potapova dans un match marqué par douze breaks, et l'élimination de la tête de série n°11, Saisai Zheng, par la Britannique de 20 ans Francesca Jones (245eme), née avec huit doigts et sept orteils : 6-2, 3-6, 6-2.



PHILLIP ISLAND TROPHY, MELBOURNE (Australie, WTA 250, dur, 194 105€)

Première édition



2eme tour

Gadecki (AUS, WC) bat Kenin (USA, n°1, WC) : 2-6, 7-6 (4), 6-4

Minnen (BEL) - Peterson (SUE, n°16)

Doi (JAP) - Sorribes Tormo (ESP)

Lepchenko (USA, Q) - Collins (USA, n°8)



Martic (CRO, n°4) - Marino (CAN, Q)

Raina (IND, Q) - Birrell (AUS, WC)

Gracheva (RUS) - Kasatkina (RUS)

Tomljanovic (AUS) - Pavlyuchenkova (RUS, n°7)



Zhang (CHN, n°6) - Teichmann (SUI)

Tig (ROU) - Jones (GBR, Q)

Bouzkova (RTC, n°13) - Zhu (CHN)

Sasnovich (BIE) - Konta (GBR, n°3)



Q.Wang (CHN, n°5) - Inglis (AUS)

Blinkova (RUS) - Begu (ROU)

Bogdan (ROU) - Diyas (KAZ)

Brengle (USA) - Andreescu (CAN, n°2, WC)



1er tour

Kenin (USA, n°1, WC) - Bye

Gadecki (AUS, WC) bat Aiava (AUS, WC) : 6-4, 6-4

Minnen (BEL) bat Babos (HON) : 6-2, 6-2

Peterson (SUE, n°16) bat Potapova (RUS) : 6-4, 4-6, 6-3



Doi (JAP) bat Garcia (FRA, n°10) : 7-5, 6-3

Sorribes Tormo (ESP) bat Samsonova (RUS) : 6-7 (6), 6-1, 7-6 (4)

Lepchenko (USA, Q) bat Hibino (JAP) : 6-3, 6-0 abandon

Collins (USA, n°8) - Bye



Martic (CRO, n°4) - Bye

Marino (CAN, Q) bat Barthel (ALL, Q) : 6-4, 6-3

Raina (IND, Q) bat Cocciaretto (ITA) : 5-7, 6-1, 6-2

Birrell (AUS, WC) bat Cornet (FRA, n°15) : 6-2, 7-5



Gracheva (RUS) bat Stephens (USA, n°9) : 6-2, 6-2

Kasatkina (RUS) bat Boulter (GBR) : 6-4, 6-2

Tomljanovic (AUS) bat Cabrera (AUS, Q) : 6-3, 6-4

Pavlyuchenkova (RUS, n°7) - Bye



Zhang (CHN, n°6) - Bye

Teichmann (SUI) bat Buzarnescu (ROU, Q) : 6-7 (5), 6-3, 6-3

Tig (ROU) bat Tsurenko (UKR, Q) : 2-6, 6-2, 6-3

Jones (GBR, Q) bat Zheng (CHN, n°11) : 6-2, 3-6, 6-2



Bouzkova (RTC, n°13) bat Kovinic (MNE) : 3-6, 5-0 abandon

Zhu (CHN) bat Errani (ITA) : 6-2, 6-3

Sasnovich (BIE) bat Davis (USA) : 6-3, 6-2

Konta (GBR, n°3) - Bye



Q.Wang (CHN, n°5) - Bye

Inglis (AUS) bat Rakhmova (RUS, Q) : 6-3, 6-3

Blinkova (RUS) bat Petkovic (ALL) : 4-6, 7-6 (3), 6-4

Begu (ROU) bat Podoroska (ARG, n°12) : 6-3, 6-3



Bogdan (ROU) bat Sevastova (LET, n°14) : 4-6, 6-3, 6-3

Diyas (KAZ) bat McHale (USA) : 3-6, 6-3, 6-1

Brengle (USA) bat Y.Wang (CHN) : 6-3, 6-4

Andreescu (CAN, n°2, WC) - Bye