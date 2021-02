WTA - Phillip Island : Collins et Andreescu à la trappe, la finale opposera Kasatkina à Bouzkova

PHILLIP ISLAND TROPHY, MELBOURNE (Australie, WTA 250, dur, 194 105€)

Première édition



Finale

Kasatkina (RUS) - Bouzkova (RTC, n°13)



Demi-finales

Kasatkina (RUS) bat Collins (USA, n°8) : 6-2, 6-7 (6), 6-1

Bouzkova (RTC, n°13) bat Andreescu (CAN, n°2, WC) : 6-7 (9), 6-2, 7-5



Quarts de finale

Collins (USA, n°8) bat Peterson (SUE, n°16) : 6-1, 6-2

Kasatkina (RUS) bat Martic (CRO, n°4) : 6-0, 6-4

Bouzkova (RTC, n°13) bat Teichmann (SUI) : 6-3, 4-6, 6-2

Andreescu (CAN, n°2, WC) bat Begu (ROU) : 6-3, 4-6, 7-6 (5)



8emes de finale

Peterson (SUE, n°16) bat Gadecki (AUS, WC) : 7-5, 6-3

Collins (USA, n°8) bat Doi (JAP) : 6-4, 6-2

Martic (CRO, n°4) bat Birrell (AUS, WC) : 6-1, 6-3

Kasatkina (RUS) bat Pavlyuchenkova (RUS, n°7) : 2-6, 6-1, 6-4



Teichmann (SUI) bat Tig (ROU) : 6-3, 3-3, abandon

Bouzkova (RTC, n°13) bat Da Silva Fick (AUS, LL) : 6-1, 6-1

Begu (ROU) bat Q.Wang (CHN, n°5) : 6-7 (2), 6-2, 6-1

Andreescu (CAN, n°2, WC) bat Diyas (KAZ) : 6-1, abandon





2eme tour

Gadecki (AUS, WC) bat Kenin (USA, n°1, WC) : 2-6, 7-6 (4), 6-4

Peterson (SUE, n°16) bat Minnen (BEL) : 7-5, 6-3

Doi (JAP) bat Sorribes Tormo (ESP) : forfait

Collins (USA, n°8) bat Lepchenko (USA, Q) : 6-7 (3), 6-1, 6-3



Martic (CRO, n°4) bat Marino (CAN, Q) : 6-2, 5-7, 6-4

Birrell (AUS, WC) bat Raina (IND, Q) : 6-3, 3-6, 6-4

Kasatkina (RUS) bat Gracheva (RUS) : 6-4, 6-3

Pavlyuchenkova (RUS, n°7) bat Tomljanovic (AUS) : 5-7, 6-4, 6-2



Teichmann (SUI) bat Niculescu (ROU, LL) : 6-2, 6-2

Tig (ROU) bat Jones (GBR, Q) : 6-1, 6-4

Bouzkova (RTC, n°13) bat Zhu (CHN) : 6-4, 6-2

Da Silva Fick (AUS, LL) bat Sasnovich (BIE) : 6-3, 2-6, 7-6 (6)



Q.Wang (CHN, n°5) bat Inglis (AUS) : 6-4, 6-2

Begu (ROU) bat Blinkova (RUS) : 6-3, 6-2

Diyas (KAZ) bat Bogdan (ROU) : 6-4, 5-7, 6-2

Andreescu (CAN, n°2, WC) bat Brengle (USA) : 7-6 (4), 4-6, 6-3



1er tour

Kenin (USA, n°1, WC) - Bye

Gadecki (AUS, WC) bat Aiava (AUS, WC) : 6-4, 6-4

Minnen (BEL) bat Babos (HON) : 6-2, 6-2

Peterson (SUE, n°16) bat Potapova (RUS) : 6-4, 4-6, 6-3



Doi (JAP) bat Garcia (FRA, n°10) : 7-5, 6-3

Sorribes Tormo (ESP) bat Samsonova (RUS) : 6-7 (6), 6-1, 7-6 (4)

Lepchenko (USA, Q) bat Hibino (JAP) : 6-3, 6-0 abandon

Collins (USA, n°8) - Bye



Martic (CRO, n°4) - Bye

Marino (CAN, Q) bat Barthel (ALL, Q) : 6-4, 6-3

Raina (IND, Q) bat Cocciaretto (ITA) : 5-7, 6-1, 6-2

Birrell (AUS, WC) bat Cornet (FRA, n°15) : 6-2, 7-5



Gracheva (RUS) bat Stephens (USA, n°9) : 6-2, 6-2

Kasatkina (RUS) bat Boulter (GBR) : 6-4, 6-2

Tomljanovic (AUS) bat Cabrera (AUS, Q) : 6-3, 6-4

Pavlyuchenkova (RUS, n°7) - Bye



Zhang (CHN, n°6) - Bye

Teichmann (SUI) bat Buzarnescu (ROU, Q) : 6-7 (5), 6-3, 6-3

Tig (ROU) bat Tsurenko (UKR, Q) : 2-6, 6-2, 6-3

Jones (GBR, Q) bat Zheng (CHN, n°11) : 6-2, 3-6, 6-2



Bouzkova (RTC, n°13) bat Kovinic (MNE) : 3-6, 5-0 abandon

Zhu (CHN) bat Errani (ITA) : 6-2, 6-3

Sasnovich (BIE) bat Davis (USA) : 6-3, 6-2

Konta (GBR, n°3) - Bye



Q.Wang (CHN, n°5) - Bye

Inglis (AUS) bat Rakhmova (RUS, Q) : 6-3, 6-3

Blinkova (RUS) bat Petkovic (ALL) : 4-6, 7-6 (3), 6-4

Begu (ROU) bat Podoroska (ARG, n°12) : 6-3, 6-3



Bogdan (ROU) bat Sevastova (LET, n°14) : 4-6, 6-3, 6-3

Diyas (KAZ) bat McHale (USA) : 3-6, 6-3, 6-1

Brengle (USA) bat Y.Wang (CHN) : 6-3, 6-4

Andreescu (CAN, n°2, WC) - Bye