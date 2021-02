WTA - Phillip Island : Andreescu trace sa route

Kasatkina s'offre Martic

PHILLIP ISLAND TROPHY, MELBOURNE (Australie, WTA 250, dur, 194 105€)

Demi-finales



Quarts de finale

8emes de finale

2eme tour

1er tour

Garcia (FRA, n°10)

Cornet (FRA, n°15)

Eliminée dès le deuxième tour de l'Open d'Australie, Bianca Andreescu a bien fait de demander une wild-card pour le Phillip Island Trophy, toujours à Melbourne. La Canadienne disputera les demi-finales ce jeudi, après sa victoire en trois sets contre Irina Begu : 6-3, 4-6, 7-6 en 2h33. Les deux joueuses ont eu un mal fou à conserver leur mise en jeu, avec cinq breaks de chaque côté. La Canadienne a pris trois fois le service adverse pour remporter la première manche, puis la Roumaine a breaké deux fois dans la deuxième pour égaliser à un set partout. Tout s'est donc joué dans le troisième set, où Begu a mené 2-0, puis Andreescu a enchaîné trois jeux de suite, puis a breaké pour mener 5-3.L'ancienne gagnante de l'US Open sera opposée pour une place en finale à Marie Bouzkova, 50eme mondiale, qui a éliminé la Suissesse Jil Teichmann en trois sets et 2h40 de jeu : 6-3, 4-6, 6-2, dans un match marqué par huit breaks, que la Tchèque aurait pu conclure plus rapidement puisqu'elle a mené 6-3, 3-1.Dans le haut du tableau, la demi-finale opposera deux joueuses qui n'ont pas passé beaucoup de temps sur le court en quart de finale. Danielle Collins, tête de série n°8, s'est imposée 6-1, 6-2 en 1h18 contre Rebecca Peterson, n°16, en sauvant les dix balles de break que s'est procuré la Suédoise et en la breakant à 1-0 et 3-0 dans le premier set et à 2-2 et 4-2 dans le deuxième., alors qu'elle menait déjà 5-2 dans le deuxième set.Collins (USA, n°8) - Kasatkina (RUS)Bouzkova (RTC, n°13) - Andreescu (CAN, n°2, WC)bat Peterson (SUE, n°16) : 6-1, 6-2bat Martic (CRO, n°4) : 6-0, 6-4bat Teichmann (SUI) : 6-3, 4-6, 6-2bat Begu (ROU) : 6-3, 4-6, 7-6 (5)bat Gadecki (AUS, WC) : 7-5, 6-3bat Doi (JAP) : 6-4, 6-2bat Birrell (AUS, WC) : 6-1, 6-3bat Pavlyuchenkova (RUS, n°7) : 2-6, 6-1, 6-4bat Tig (ROU) : 6-3, 3-3, abandonbat Da Silva Fick (AUS, LL) : 6-1, 6-1bat Q.Wang (CHN, n°5) : 6-7 (2), 6-2, 6-1bat Diyas (KAZ) : 6-1, abandonbat Kenin (USA, n°1, WC) : 2-6, 7-6 (4), 6-4bat Minnen (BEL) : 7-5, 6-3bat Sorribes Tormo (ESP) : forfaitbat Lepchenko (USA, Q) : 6-7 (3), 6-1, 6-3bat Marino (CAN, Q) : 6-2, 5-7, 6-4bat Raina (IND, Q) : 6-3, 3-6, 6-4bat Gracheva (RUS) : 6-4, 6-3bat Tomljanovic (AUS) : 5-7, 6-4, 6-2bat Niculescu (ROU, LL) : 6-2, 6-2bat Jones (GBR, Q) : 6-1, 6-4bat Zhu (CHN) : 6-4, 6-2bat Sasnovich (BIE) : 6-3, 2-6, 7-6 (6)bat Inglis (AUS) : 6-4, 6-2bat Blinkova (RUS) : 6-3, 6-2bat Bogdan (ROU) : 6-4, 5-7, 6-2bat Brengle (USA) : 7-6 (4), 4-6, 6-3- Byebat Aiava (AUS, WC) : 6-4, 6-4bat Babos (HON) : 6-2, 6-2bat Potapova (RUS) : 6-4, 4-6, 6-3bat: 7-5, 6-3bat Samsonova (RUS) : 6-7 (6), 6-1, 7-6 (4)bat Hibino (JAP) : 6-3, 6-0 abandon) - Bye- Byebat Barthel (ALL, Q) : 6-4, 6-3bat Cocciaretto (ITA) : 5-7, 6-1, 6-2bat: 6-2, 7-5bat Stephens (USA, n°9) : 6-2, 6-2bat Boulter (GBR) : 6-4, 6-2bat Cabrera (AUS, Q) : 6-3, 6-4- Bye- Byebat Buzarnescu (ROU, Q) : 6-7 (5), 6-3, 6-3bat Tsurenko (UKR, Q) : 2-6, 6-2, 6-3bat Zheng (CHN, n°11) : 6-2, 3-6, 6-2bat Kovinic (MNE) : 3-6, 5-0 abandonbat Errani (ITA) : 6-2, 6-3bat Davis (USA) : 6-3, 6-2- Bye- Byebat Rakhmova (RUS, Q) : 6-3, 6-3bat Petkovic (ALL) : 4-6, 7-6 (3), 6-4bat Podoroska (ARG, n°12) : 6-3, 6-3bat Sevastova (LET, n°14) : 4-6, 6-3, 6-3bat McHale (USA) : 3-6, 6-3, 6-1bat Y.Wang (CHN) : 6-3, 6-4- Bye