WTA - Parme : Sakkari rallie la finale du jour-même

Troisième finale de l'année pour Sakkari

Un samedi pas comme les autres règlera le tournoi de Parme. En raison de la pluie qui a empêché vendredi la tenue des demi-finales, ces dernières ont été reportées à l’avant-dernier jour de la semaine et la finale suivra en début de soirée, à partir de 18h, sur la terre italienne. Cette journée pas comme les autres a débuté pour le mieux pour Maria Sakkari. La Grecque, opposée à Danka Kovinic, a tenu son rang (7-5, 6-2) dans la matinée pour décrocher le premier ticket pour la finale. La tête de série numéro 1 a débuté idéalement en breakant à deux reprises la Monténégrine pour mener 3-0.Une entame canon vite effacée par la 78eme mondiale, revenue à 3-3 avant que les deux joueuses retrouvent une certaine constance au service. Sakkari a finalement pris une troisième fois le service de Kovinic et confirmé dans la foulée pour sceller le gain de la première manche. Son adversaire ne s’est pas relevée. Proche de se faire breaker sur ses deux premiers jeux de service dans la seconde manche, elle a tenu bon avant de craquer. L’athlète hellène, demi-finaliste de l'édition 2021 de Roland-Garros, a raflé les quatre derniers jeux et atteint sa troisième finale de l’année. Toujours battue sur la dernière marche à Saint-Pétersbourg et Indian Wells, elle tentera d’ouvrir son palmarès en 2022 contre Ana Bogdan ou Mayar Sherif.