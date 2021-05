WTA - Parme : Pas de demi-finales pour Caroline Garcia

Caroline Garcia devra attendre encore pour retrouver le dernier carré d’un tournoi sur le circuit WTA. La Lyonnaise, qui n’a plus passé les quarts de finale depuis son titre à Nottingham en juin 2019, a calé face à Katerina Siniakova. Pourtant, après avoir pris très tôt le service de son adversaire dans la première manche, la 53eme mondiale s’est offert en premier l’ascendant. Toutefois, la Tchèque a immédiatement répondu en enchaînant trois jeux dont deux breaks. Les deux joueuses ont échangé les jeux de service perdus jusqu’à se retrouver à cinq jeux partout. C’est alors que Katerina Siniakova, après avoir assuré sur son engagement, est allé conclure la première manche sur le service de Caroline Garcia. La Française a alors comme perdu pied dans cette rencontre, se retrouvant immédiatement breakée et menée trois jeux à rien. Après avoir réduit l’écart puis manqué une balle qui lui aurait permis de revenir dans le match, la Lyonnaise a une nouvelle fois concédé sa mise en jeu puis le match. A sa deuxième opportunité, Katerina Siniakova a validé son billet pour le dernier carré du tournoi WTA de Parme (7-5, 6-1 en 1h36’), avec Cori Gauff ou Amanda Anisimova qui sera son adversaire.



PARME (Italie, WTA 250, terre battue, 193 677 €)

1ere édition



Quarts de finale

Siniakova (RTC) bat Garcia (FRA, n°8) : 7-5, 6-1

Gauff (USA, n°3) - Anisimova (USA, n°5)

Errani (ITA) - Stephens (USA)

Q.Wang (CHN, n°6) - Martic (CRO, n°2)



Huitièmes de finale

Siniakova (RTC) bat S.Williams (USA, n°1) : 7-6 (4), 6-2

Garcia (FRA, n°8) bat Friedsam (ALL, Q) : 6-2, 6-4

Gauff (USA, n°3) bat Giorgi (ITA) : 6-2, 6-3

Anisimova (USA, n°5) bat Schmiedlova (SLQ, Q) : 6-2, 6-4



Errani (ITA) bat Sorribes Tormo (ESP, n°7) : 4-6, 7-5, 2-2 abandon

Stephens (USA) bat Kasatkina (RUS, n°4) : 1-6, 6-4, 7-5

Q.Wang (CHN, n°6) bat Di Giuseppe (ITA, Q) : 6-4, 6-4

Martic (CRO, n°2) bat Samsonova (RUS, LL) : 7-6 (5), 6-3



1er tour

S.Williams (USA, n°1) bat Pigato (ITA, Q) : 6-3, 6-2

Siniakova (RTC) bat Tauson (DAN) : 6-1, 6-3

Friedsam (ALL, Q) bat Golubic (SUI) : 6-4, 6-7 (1), 6-2

Garcia (FRA, n°8) bat Ormaechea (ARG, Q) : 6-4, 6-4



Gauff (USA, n°3) bat Kanepi (EST) : 7-6 (6), 7-6 (7)

Giorgi (ITA) bat McHale (USA) : 6-7 (4), 6-4, 6-4

Schmiedlova (SLQ, Q) bat V.Williams (USA) : 5-7, 6-2, 6-2

Anisimova (USA, n°5) bat Paolini (ITA) : 6-2, 6-1



Sorribes Tormo (ESP, n°7) bat Pera (USA) : 6-4, 6-2

Errani (ITA) bat Bogdan (ROU) : 7-5, 4-6, 6-1

Stephens (USA) bat McNally (USA, Q) : 7-6 (4), 6-4

Kasatkina (RUS, n°4) bat Hsieh (TPE) : 6-4, 6-3



Q.Wang (CHN, n°6) bat Doi (JAP) : 6-2, 5-7, 6-1

Di Giuseppe (ITA, Q) bat Hibino (JAP) : 7-5, 7-6 (5)

Samsonova (RUS, LL) bat Gatto-Monticone (ITA, WC) : 6-2, 6-2

Martic (CRO, n°2) bat Gracheva (RUS) : 6-4, 6-2