WTA - Parme : La demi-finales reportées en raison de la pluie

🚨DUE TO RAIN TODAY MATCHES ARE CANCELLED!!!

🗓️Tomorrow Order of play will follow soon!



🎟️I biglietti di oggi saranno validi per tutta la giornata di domani! @WTA | #parmaladiesopen pic.twitter.com/EHvSfTaPt5



— MEF tennis events (@meftennisevents) September 30, 2022

Les demi-finales en matinée, la finale en début de soirée

La pluie chamboule le programme à Parme. Initialement prévues ce vendredi, respectivement à partir de 15h00 puis de 17h00, les demi-finales du tournoi WTA de Parme n’ont finalement pu avoir lieu à l’heure convenue. En effet, la météo ne s’est pas montrée clémente tout au long de la journée sur l’Emilie-Romagne, provoquant dans un premier temps un retard dans le programme. Toutefois, au vu des prévisions météo, les organisateurs ont préféré prendre les devants. Un peu plus d’une heure après l’horaire prévu pour le duel opposant la tête de série numéro 1 Maria Sakkari à Danka Kovinic, ces derniers ont confirmé qu’aucun match ne pourra avoir lieu ce vendredi, avec l’intégralité du programme initialement prévu qui sera reporté à ce samedi. En conséquence, les demi-finales et la finale auront lieu le même jour avec une programmation des rencontres qui sera adaptée.Alors que les demi-finales du tournoi de double auront lieu sur un court annexe, le Central accueillera dès 10h30 la première demi-finale. L’ordre qui devait faire foi ce vendredi sera respecté. En effet, c’est le match opposant Maria Sakkari à Danka Kovinic qui ouvrira le bal. Quelques minutes après la balle de match, la tête de série numéro 6 Ana Bogdan et Mayar Sherif entreront sur le court pour la deuxième demi-finale. La suite du programme aura lieu en fin d’après-midi. Alors que la finale du double est prévue à partir de 16h00, la finale du tournoi ne pourra pas commencer avant 18h00. Un arrangement qui devrait permettre aux deux finalistes de s’affronter dans les meilleures conditions malgré une programmation profondément remaniée. Heureusement pour les organisateurs du tournoi, les prévisions pour cette journée de samedi sont favorables, avec la pluie qui ne devrait pas venir jouer les trouble-fête.