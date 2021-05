WTA - Parme : Gauff remporte son deuxième tournoi, à 17 ans

ALL EYES ON ✨COCO✨



🇺🇸 @CocoGauff, the 17-year-old American clinches her second WTA singles title in Parma 🏆#EmiliaRomagnaOpen pic.twitter.com/6rjWhYJ2mM

— wta (@WTA) May 22, 2021

PARME (Italie, WTA 250, terre battue, 193 677 €)

Demi-finales

Quarts de finale

Garcia (FRA, n°8)

Huitièmes de finale

Garcia (FRA, n°8)

1er tour

Garcia (FRA, n°8)

Coco Gauff a réussi sa quinzaine italienne ! Demi-finaliste à Rome et battue par la future gagnante Iga Swiatek, la joueuse américaine s'est imposée dans le tournoi (moins relevé) de Parme, dont elle était la tête de série n°3. La joueuse de 17 ans remporte ainsi le deuxième tournoi de sa carrière, après Linz en 2019, le premier sur terre battue, et s'annonce comme une belle outsider pour le prochain Roland-Garros. En finale, Gauff s'est imposée contre la tête de série n°6, Qiang Wang, qu'elle affrontait pour la première fois.La jeune Américaine s'est montrée impressionnante (malgré ses 6 doubles-fautes), sauvant les quatre balles de break que s'est procurée la Chinoise (dont trois quand elle servait pour le gain du premier set à 5-1). Elle a parfaitement tenu son service et a breaké à 1-0 et 4-1 dans la première manche, puis a sauvé une balle de 3-1 dans la deuxième, avant de breaker à 2-2 et 5-3 pour l'emporter. Grâce à sa deuxième victoire en deux finales, Coco Gauff sera 25eme mondiale lundi prochain, soit le meilleur classement de sa jeune carrière, et sera assurément l'une des joueuses à éviter lors du tirage au sort de Roland-Garros jeudi prochain !bat Q.Wang (CHN, n°6) : 6-1, 6-3bat Siniakova (RTC) : 7-5, 1-6, 6-2bat Stephens (USA) : 6-2, 7-6 (3)bat: 7-5, 6-1bat Anisimova (USA, n°5) : 6-3, 6-3bat Errani (ITA) : 6-3, 6-0- Martic (CRO, n°2) : 7-6 (4), 3-6, 7-5bat S.Williams (USA, n°1) : 7-6 (4), 6-2bat Friedsam (ALL, Q) : 6-2, 6-4bat Giorgi (ITA) : 6-2, 6-3bat Schmiedlova (SLQ, Q) : 6-2, 6-4bat Sorribes Tormo (ESP, n°7) : 4-6, 7-5, 2-2 abandonbat Kasatkina (RUS, n°4) : 1-6, 6-4, 7-5bat Di Giuseppe (ITA, Q) : 6-4, 6-4bat Samsonova (RUS, LL) : 7-6 (5), 6-3bat Pigato (ITA, Q) : 6-3, 6-2bat Tauson (DAN) : 6-1, 6-3bat Golubic (SUI) : 6-4, 6-7 (1), 6-2bat Ormaechea (ARG, Q) : 6-4, 6-4bat Kanepi (EST) : 7-6 (6), 7-6 (7)bat McHale (USA) : 6-7 (4), 6-4, 6-4bat V.Williams (USA) : 5-7, 6-2, 6-2bat Paolini (ITA) : 6-2, 6-1bat Pera (USA) : 6-4, 6-2bat Bogdan (ROU) : 7-5, 4-6, 6-1bat McNally (USA, Q) : 7-6 (4), 6-4bat Hsieh (TPE) : 6-4, 6-3bat Doi (JAP) : 6-2, 5-7, 6-1bat Hibino (JAP) : 7-5, 7-6 (5)bat Gatto-Monticone (ITA, WC) : 6-2, 6-2bat Gracheva (RUS) : 6-4, 6-2